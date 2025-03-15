Французский суд разрешил Павлу Дурову временно покинуть страну

По данным агентства AFP, он уехал в Дубай. Дуров подтвердил приезд в Дубай, поблагодарив суд за разрешение, своих адвокатов, команду Telegram, а также пользователей, которые поддерживали его с момента ареста. «Он покинул Париж сегодня [15 марта 2025 года] утром», — сообщил AFP осведомлённый источник.По словам другого, французский суд разрешил Дурову уехать из страны «на несколько недель». Ещё один собеседник добавил, что накануне судья удовлетворил ходатайство предпринимателя «об изменении условий надзора», не раскрыв деталей.Третий источник AFP рассказал, что Дуров отправился в Дубай, где находится штаб-квартира Telegram.В компании отказались от комментариев, пообещав в скором времени опубликовать официальное заявление.Курс связанной с Telegram криптовалюты Toncoin на фоне новости подскочил на 13%, следует из данных Coinmarketcap. На 18:15 мск стоимость монеты составляет $3,26.Павел Дуров, фото AFPОснователя Telegram задержали 24 августа 2024 года в Париже. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у ареста основателя Telegram «нет политической подоплёки».Предпринимателя освободили 28 августа, назначив судебный надзор и предъявив предварительные обвинения, связанные в том числе с соучастием в распространении откровенных фото несовершеннолетних лиц, сбыте наркотиков и мошенничестве.Адвокат Дурова называет обвинения «абсурдными». Команда Telegram подчёркивает, что мессенджер соблюдает законы. Сам предприниматель заявлений после освобождения не делал.После этого Дуров пообещал усилить модерацию в Telegram и наладить взаимодействие с правоохранительными органами заинтересованных стран.В декабре 2024-го мессенджер рассказал, что за год заблокировал 15,4 млн групп и каналов. Большая часть содержала материалы о сексуальном насилии над детьми и пропаганду терроризма.#новости #дуров