За 2024 год Telegram заблокировал 15,4 млн групп и каналов

Выявить нарушения помогают «проактивный» мониторинг с помощью алгоритмов машинного обучения и жалобы пользователей и защитных организаций.701,9 тысячи из заблокированных страниц содержали материалы о сексуальном насилии над детьми. 128,9 тысячи были связаны с пропагандой терроризма, следует из публичных данных Telegram.В сентябре компания рассказывала, что удалила «проблемный» контент из поиска по мессенджеру: через него злоумышленники рекламировали незаконные услуги и товары. Для жалоб на это сделали бота SearchReport.В том же месяце Telegram обновил политику конфиденциальности и условия использования, чтобы они были были «едиными» во всех странах присутствия. Сервис прояснил, что может раскрыть IP-адрес и телефон пользователя, если получит «официальный запрос от компетентных судебных властей, который подтвердит, что [тот] признан подозреваемым в уголовном деле о незаконных действиях, нарушающих правила Telegram». Но перед этим сервис «проведёт юридический анализ запроса».Источник фото: NYTВ 2017 году тогдашний глава Роскомнадзора Александр Жаров заявил, что основатель Telegram Павел Дуров, по его личным наблюдениям, «нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются мессенджером».Предприниматель назвал его позицию «далёкой от реальности»: «С начала месяца (июнь 2017 года — vc.ru) Telegram заблокировал более 5000 публичных каналов и групп, связанных с пропагандой терроризма. Любой может ознакомиться со статистикой в канале ISIS* Watch». За ноябрь 2024 года, например, сервис заблокировал 19,9 тысячи таких страниц, а за 12 дней декабря — 7410.Претензии к недобросовестной модерации контента в Telegram были у регуляторов разных стран — и европейских, и азиатских.*ISIS — ИГИЛ, запрещённая в России террористическая организация.В 2020 году Дуров написал, что Telegram усовершенствовал методы обнаружения и удаления «экстремистской пропаганды при полном сохранении тайны переписки». В сентябре 2024-го сообщил, что возьмёт под контроль работу над тем, чтобы преступники не злоупотребляли площадкой. Через несколько дней после задержания во Франции.Основателя отпустили под надзор, предъявив предварительные обвинения, которые связаны в том числе с соучастием в сбыте наркотиков, мошенничестве и распространении откровенных фотографий несовершеннолетних лиц. Адвокат Дурова называл обвинения «абсурдными». В Telegram отмечали, что мессенджер соблюдает законы.Полина ЛааксоТелеграм27 авгNYT: «Павел Дуров — образцовый технооптимист с тягой потроллить власть в интернете» Издание порассуждало, как «русский Марк Цукерберг» оказался «персоной нон грата» во Франции.#новости #павелдуров #telegram
Спасибо Паша, что забанил мне рид онли аккаунт и номер телефона к нему. Аккаунту лет 10 было, а номер и то старше самого этого телеграма. За службу тех поддержки тоже спасибо, которой нет. Спам ботов как было полные чаты так и осталось, ещё и криптоцыгане добавились.
У меня была такая же ситуация с Viber. Очень неприятно, когда без причины блокируют аккаунт.
Его черствый багет правосудия уже исправил. Больше он власти не тролит
По третью полосочку
Да, пришлось пересмотреть шкалу скидочек за крупный и очень важный опт.
Но может и в тг куча всякой чернухи была
Пока не тролит