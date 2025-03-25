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Артур Томилко
Телеграм

В Telegram Wallet добавили поддержку Ethereum, Solana, Dogecoin и других криптовалют

До этого кошелёк поддерживал только Toncoin и нативные токены блокчейна TON, а также USDT и биткоин.

  • Об обновлении рассказала команда Telegram Wallet. В списке монет, доступных для обмена, появились Ethereum, Solana, Dogecoin, Aptos, Shiba Inu, Pepe, Worldcoin и другие. Их можно купить или продать за USDT или Toncoin.
  • В марте 2025 года Telegram Wallet обновил дизайн, добавил отдельный раздел раздел для торговли криптовалютами и ввёл бонусы за хранение активов.
Изображение Telegram Wallet
Изображение Telegram Wallet
  • Wallet — криптокошелёк, который с января 2022-го работал в виде Telegram-бота. В августе того же года он получил веб-интерфейс — на главном экране можно увидеть историю транзакций и баланс, а также купить или перевести криптовалюту своим контактам.
  • В феврале 2023 года в Wallet появился p2p-маркет. В августе Telegram интегрировал кошелёк в интерфейс приложения и представил бета-версию некастодиального кошелька TON Spaces.
Валерия Ильина
Телеграм
Кошелёк Telegram Wallet: как купить, обменять и вывести криптовалюту

И подарить другу на день рождения биткоин прямо в мессенджере.

Кошелёк Telegram Wallet: как купить, обменять и вывести криптовалюту

#новости #telegram

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