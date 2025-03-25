В Telegram Wallet добавили поддержку Ethereum, Solana, Dogecoin и других криптовалют

До этого кошелёк поддерживал только Toncoin и нативные токены блокчейна TON, а также USDT и биткоин.Об обновлении рассказала команда Telegram Wallet. В списке монет, доступных для обмена, появились Ethereum, Solana, Dogecoin, Aptos, Shiba Inu, Pepe, Worldcoin и другие. Их можно купить или продать за USDT или Toncoin.В марте 2025 года Telegram Wallet обновил дизайн, добавил отдельный раздел раздел для торговли криптовалютами и ввёл бонусы за хранение активов.Изображение Telegram WalletWallet — криптокошелёк, который с января 2022-го работал в виде Telegram-бота. В августе того же года он получил веб-интерфейс — на главном экране можно увидеть историю транзакций и баланс, а также купить или перевести криптовалюту своим контактам.В феврале 2023 года в Wallet появился p2p-маркет. В августе Telegram интегрировал кошелёк в интерфейс приложения и представил бета-версию некастодиального кошелька TON Spaces.Валерия ИльинаТелеграм14 феврКошелёк Telegram Wallet: как купить, обменять и вывести криптовалюту И подарить другу на день рождения биткоин прямо в мессенджере.#новости #telegram