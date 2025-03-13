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Карина Пардаева
Телеграм

В Telegram Wallet добавили возможность получать бонусы за хранение криптовалют и раздел для торговли ими

Нововведения станут доступны в марте-апреле 2025 года, но не во всех странах.

  • Пользователи смогут обменивать «практически все» популярные криптовалюты: к Bitcoin и Toncoin добавят токены от

    ETH и XRP до DOGE и PEPE, говорится в Telegram-канале «Новости Кошелька».

  • Для обмена токенов появится специальный раздел. Их можно будет купить или продать за USDT или TON.
  • В «Кошельке» пользователи смогут получать бонусы за хранение TON и USDT. Программа для держателей TON уже доступна большинству из них. Бонусы начисляются ежедневно и добавляются к основному депозиту, увеличивая баланс. В будущем появится программа для USDT.
  • Ещё в «Кошельке» появилось нижнее меню навигации. С его помощью можно будет переключаться между «будущими разделами»: TechCrunch пишет, что это Trade и Earn — деталей про них нет.
  • «Кошелёк» будет обновляться постепенно в марте и в апреле 2025 года. В TOP предупредили, что в некоторых странах доступ к новым функциям может быть ограничен в соответствии с местными правилами. В каких именно — не уточняется.
  • Разработчики Telegram запустили бот Wallet ещё в январе 2022 года. Осенью того же года на его площадке появилась полноценная P2P-платформа (person-to-person) для операций с криптовалютой, а в 2023 году кошелёк интегрировали в мессенджер. По данным TOP, количество зарегистрированных в Telegram Wallet пользователей составляет больше 100 млн.
Валерия Ильина
Телеграм
Кошелёк Telegram Wallet: как купить, обменять и вывести криптовалюту

И подарить другу на день рождения биткоин прямо в мессенджере.

Кошелёк Telegram Wallet: как купить, обменять и вывести криптовалюту

#новости

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