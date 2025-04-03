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Артур Томилко
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Telegram начал аннулировать «звёзды», подарки и Premium-подписки, полученные «обманным путём»

Мера могла коснуться больше 3000 пользователей.

  • Мессенджер начал рассылать уведомления об аннулировании «звёзд» подарков и подписок Premium, пишет Telegram Info.
  • Решение затрагивает тех, кто получил цифровые товары путём «обмана». Например, когда «звёзды» или подарок получены от пользователя, который после отправки запросил возврат денег за покупку у банка или магазина приложений. В результате такой схемы получатель сохраняет подарок, а отправитель получает деньги назад.
  • Какие меры Telegram предпринимает в случае, если получатель «звёзд» потратил их на момент отзыва платежа — неизвестно, отмечает Telegram Info.
  • По данным аналитического сервиса Gifstat, который по просьбе «Кода Дурова» подсчитал количество аннулированных «звёзд» и подарков, мера могла затронуть больше 3000 пользователей. Общая стоимость «сожжённых» подарков составляет около 3 млн рублей.
  • Сумма и количество затронутых пользователей могут увеличиться. Как пишет издание, один из мошеннических сервисов сделал возвраты проданных третьим лицам «звёзд» на сумму $50 тысяч.

#новости

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