Telegram добавил приглашение участников в групповые звонки по ссылке или QR-коду и автоматизированные бизнес-аккаунты

А ещё — настройки для подарков, упрощённый способ оспорить ограничение аккаунта и другое.Групповые звонки в мессенджере есть с 2021 года. Теперь пользователи могут начать звонок со сквозным шифрованием и несколькими участниками, не добавляя собеседников в группу. В любой активный звонок можно добавить до 200 человек и транслировать им свой экран.Проверить безопасность групповых звонков можно, сравнив четыре эмодзи на экране, — если они совпадают, звонок «полностью защищён». Источник здесь и далее: TelegramЧтобы начать групповой звонок, во время любого звонка в Telegram нужно нажать кнопку «Добавить участника» в правом верхнем углу экрана. Или на вкладке «Звонки» нажать «Новый звонок» и выбрать несколько пользователей.На той же вкладке можно создать ссылку на звонок и отправить её участникам любым способом. Также можно сгенерировать QR-код на звонок.Пользователи Telegram для бизнеса (с подпиской Premium) могут подключать к аккаунту сторонних чат-ботов, в том числе на базе ИИ, для перевода управления чатами в автоматический режим. Автоматизировать можно обмен сообщениями, изменение профиля, транзакции и истории.Пользователи теперь могут добавить кнопку с изображением подарка (чтобы быстро отправлять и получать подарки) в поле ввода сообщения — она будет отображаться в чате и отправителя, и собеседника. Также теперь можно выбирать, какие подарки будут видны в профиле по умолчанию.Premium-пользователи могут выбирать категории подарков, которые они готовы принять. Добавить кнопку подарка в поле ввода, определить, какие подарки будут отображаться в профиле, или выбрать категории подарков можно в настройках («Конфиденциальность» → «Подарки»).В случае блокировки за нарушения аккаунт теперь не отключается сразу, а замораживается: его владелец больше не может общаться с другими пользователями, но может оспорить блокировку, не покидая мессенджер.В Telegram для iOS и Android появился новый жест для быстрой пересылки публикаций из каналов в «Избранное» или недавние чаты. На iOS появился быстрый жест для создания «Историй». Для этого нужно развернуть полоску «Историй» над списком чатов и потянуть за неё вправо, откроется редактор «Историй».#новости #telegram