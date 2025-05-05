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Полина Лааксо
Телеграм

Сооснователь Notcoin: «Telegram-"тапалки", скорее всего, мертвы»

Теперь разработчики присматриваются к другим жанрам.

  • Игры, где нужно кликать на объекты ради виртуальных монет, которые потом, возможно, удастся обменять на криптовалюту, «не смогли удержать интерес» пользователей, сказал Владимир Плотвинов в разговоре с Cointelegraph.
  • Те, кто хотел «подзаработать», «прыгали из одной игры в другую», не задерживаясь в одном сообществе. А тем, кто привык играть ради «веселья», с друзьями и в группе, не хватало в «тапалках» «социального элемента».
  • По мнению второго сооснователя Notcoin Саши Плотвинова, в Telegram пока нет «реальных игр», где возможность «фармить» виртуальные монеты — лишь дополнение, а не вся суть.
  • У мессенджера есть все шансы развить собственный игровой рынок, но не хватает крупных издателей и инвестиций, говорит глава отдела дизайна NotGames Ульяна Сало.
Саша Плотвинов, Ульяна Сало и Владимир Плотвинов. Источник фото: Cointelegraph
Саша Плотвинов, Ульяна Сало и Владимир Плотвинов. Источник фото: Cointelegraph
  • По данным агрегатора Coinmarketcap, общая капитализация «игровых» криптовалют на 17:07 мск составляет $12,06 млрд. Пятёрка лидеров — Notcoin, Baby Doge Coin, Hamster Kombat, MemeFi и X Empire.
  • Notcoin считается «первопроходцем» жанра «тапалок» в Telegram и стала источником вдохновения для запуска Hamster Kombat. За три месяца после выхода приложение привлекло свыше 30 млн пользователей.
Прежний интерфейс Notcoin. Источник скриншотов: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fmedium.com%2F%40cryptophia026%2Fhow-i-earned-with-notcoin-free-mining-042c7a7afebd&postId=1966597" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Sophia Lopez</a>
Прежний интерфейс Notcoin. Источник скриншотов: Sophia Lopez

#новости #notcoin #telegram

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