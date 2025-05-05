Сооснователь Notcoin: «Telegram-"тапалки", скорее всего, мертвы»

Теперь разработчики присматриваются к другим жанрам.Игры, где нужно кликать на объекты ради виртуальных монет, которые потом, возможно, удастся обменять на криптовалюту, «не смогли удержать интерес» пользователей, сказал Владимир Плотвинов в разговоре с Cointelegraph.Те, кто хотел «подзаработать», «прыгали из одной игры в другую», не задерживаясь в одном сообществе. А тем, кто привык играть ради «веселья», с друзьями и в группе, не хватало в «тапалках» «социального элемента».По мнению второго сооснователя Notcoin Саши Плотвинова, в Telegram пока нет «реальных игр», где возможность «фармить» виртуальные монеты — лишь дополнение, а не вся суть.У мессенджера есть все шансы развить собственный игровой рынок, но не хватает крупных издателей и инвестиций, говорит глава отдела дизайна NotGames Ульяна Сало.Саша Плотвинов, Ульяна Сало и Владимир Плотвинов. Источник фото: CointelegraphПо данным агрегатора Coinmarketcap, общая капитализация «игровых» криптовалют на 17:07 мск составляет $12,06 млрд. Пятёрка лидеров — Notcoin, Baby Doge Coin, Hamster Kombat, MemeFi и X Empire.Notcoin считается «первопроходцем» жанра «тапалок» в Telegram и стала источником вдохновения для запуска Hamster Kombat. За три месяца после выхода приложение привлекло свыше 30 млн пользователей.Прежний интерфейс Notcoin. Источник скриншотов: Sophia Lopez#новости #notcoin #telegram