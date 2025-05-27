Telegram заработал в Дагестане после нескольких месяцев блокировки — «Ведомости»

Официально информацию власти пока не подтверждали.На то, что Telegram снова работает в Дагестане, обратил внимание местный Telegram-канал «Спросите у Расула». Источник «Ведомостей», близкий к правительству региона, подтвердил это.По его словам, это произошло «ещё неделю назад»: «Люди на автомате на это не обращали внимание. И сегодня дошло». В Чечне блокировка мессенджера сохраняется, сообщили газете двое местных жителей.Пользователи из Дагестана и Чечни сообщали о проблемах с доступом к Telegram с октября 2024 года, передавал канал «Россия Дагестан». В марте 2025 года министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов подтвердил блокировку: по его словам, это не «эксперимент», а «вопрос информационной безопасности».Гамзатов отмечал, что решение было принято на «федеральном уровне» после беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Тогда же он допустил разблокировку мессенджера, но сроки и условия для этого не уточнял.Источник: Geoff Smith / Alamy Stock Photo / DarkReading#новости #telegram