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Таня Боброва
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Telegram заработал в Дагестане после нескольких месяцев блокировки — «Ведомости»

Официально информацию власти пока не подтверждали.

  • На то, что Telegram снова работает в Дагестане, обратил внимание местный Telegram-канал «Спросите у Расула». Источник «Ведомостей», близкий к правительству региона, подтвердил это.
  • По его словам, это произошло «ещё неделю назад»: «Люди на автомате на это не обращали внимание. И сегодня дошло». В Чечне блокировка мессенджера сохраняется, сообщили газете двое местных жителей.
  • Пользователи из Дагестана и Чечни сообщали о проблемах с доступом к Telegram с октября 2024 года, передавал канал «Россия Дагестан». В марте 2025 года министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов подтвердил блокировку: по его словам, это не «эксперимент», а «вопрос информационной безопасности».
  • Гамзатов отмечал, что решение было принято на «федеральном уровне» после беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Тогда же он допустил разблокировку мессенджера, но сроки и условия для этого не уточнял.
Источник: Geoff Smith / Alamy Stock Photo / DarkReading
Источник: Geoff Smith / Alamy Stock Photo / DarkReading

#новости #telegram

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