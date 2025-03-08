В Дагестане и Чечне признали блокировку Telegram — её назвали «вынужденной мерой»

Проблемы с доступом к мессенджеру наблюдались с 2024 года.Министр цифрового развития Дагестана Юрий Гамзатов пояснил: это не «эксперимент», а «вопрос информационной безопасности».Решение приняли на «федеральном уровне» после беспорядков в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года: их, предположительно, координировали через Telegram. Когда именно власти приступили к блокировке сервиса в двух субъектах — не уточнили.Разблокировку не исключили, однако сроки и условия не назвали, поэтому пока Гамзатов посоветовал использовать «ВКонтакте».Источник фото: TechCrunchПользователи из Дагестана и Чечни сообщали о проблемах с доступом к Telegram с октября 2024 года, передавал канал «Россия Дагестан» в ноябре того же года. По его тогдашним словам, «официальных комментариев от властей» не поступало.Ситуация беспокоила в том числе местный бизнес, потому что он использовал мессенджер в работе.#новости