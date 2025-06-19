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Полина Лааксо
Телеграм

Суд в Малайзии временно запретил работу Telegram из-за двух каналов

По иску Малазийской комиссии по коммуникациям и мультимедиа.

  • Регулятор заявил, что Telegram-каналы Edisi Siasat и Edisi Khas распространяли контент, который нарушает один из местных законов и угрожает «подорвать доверие к государственным институтам и нарушить общественный порядок».
  • Как отмечает Bloomberg, оба размещали «неподтверждённые» сообщения о госведомствах и правоохранительных органах.
  • По словам малазийской комиссии, Telegram получал жалобы, но не смог справиться с нежелательным контентом даже с учётом того, что регулятор был открыт к «сотрудничеству».
  • В Малайзии это первое подобное дело против «провайдера соцсетей». Мессенджеру обещали предоставить достаточно времени, чтобы подготовиться к защите своей позиции.
Источник фото: Ziran Comunicacion
Источник фото: Ziran Comunicacion
  • В 2023 году министр связи Малайзии Фахми Фадзиль сообщал, что Telegram «не желает сотрудничать» с комиссией, хотя та неоднократно обращалась к компании с запросами по поводу нежелательного контента.
Полина Лааксо
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#новости #telegram

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