Суд в Малайзии временно запретил работу Telegram из-за двух каналов

По иску Малазийской комиссии по коммуникациям и мультимедиа.Регулятор заявил, что Telegram-каналы Edisi Siasat и Edisi Khas распространяли контент, который нарушает один из местных законов и угрожает «подорвать доверие к государственным институтам и нарушить общественный порядок».Как отмечает Bloomberg, оба размещали «неподтверждённые» сообщения о госведомствах и правоохранительных органах.По словам малазийской комиссии, Telegram получал жалобы, но не смог справиться с нежелательным контентом даже с учётом того, что регулятор был открыт к «сотрудничеству».В Малайзии это первое подобное дело против «провайдера соцсетей». Мессенджеру обещали предоставить достаточно времени, чтобы подготовиться к защите своей позиции.Источник фото: Ziran ComunicacionВ 2023 году министр связи Малайзии Фахми Фадзиль сообщал, что Telegram «не желает сотрудничать» с комиссией, хотя та неоднократно обращалась к компании с запросами по поводу нежелательного контента.Полина ЛааксоСервисы17.04.2024«Мы хотим быть нейтральной платформой»: Павел Дуров дал интервью Такеру Карлсону Основные тезисы из разговора основателя Telegram с американским журналистом.#новости #telegram