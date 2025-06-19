В бета-версии Telegram для iOS обнаружили возможность создавать списки задач

Списки можно создавать в личных чатах и группах.Источник: Telegram-канал Beta InfoВнимание на функцию обновления 11.13 (30945) обратило Beta Info. По данным канала, каждый список может содержать до 30 пунктов.При публикации списка в группе пользователь может разрешить другим участникам добавлять новые пункты и отмечать задачи как выполненные или снимать этот статус. В этом случае возле пункта появится аватар пользователя, который выполнил задачу.Источник: Telegram-канал concertzaal#новости #telegram