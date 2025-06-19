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Таня Боброва
Телеграм

В бета-версии Telegram для iOS обнаружили возможность создавать списки задач

Списки можно создавать в личных чатах и группах.

Источник: Telegram-канал Beta Info
Источник: Telegram-канал Beta Info
  • Внимание на функцию обновления 11.13 (30945) обратило Beta Info. По данным канала, каждый список может содержать до 30 пунктов.
  • При публикации списка в группе пользователь может разрешить другим участникам добавлять новые пункты и отмечать задачи как выполненные или снимать этот статус. В этом случае возле пункта появится аватар пользователя, который выполнил задачу.
Источник: Telegram-канал concertzaal

#новости #telegram

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