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Артур Томилко
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В Telegram заметили пометку с «проверкой фактов» под некоторыми публикациями в каналах

О появлении механизма фактчекинга информации в коде мессенджера писали ещё весной 2024 года.

В Telegram заметили пометку с «проверкой фактов» под некоторыми публикациями в каналах
  • 27 июня 2025 года Telegram-канал We TON опубликовал пост, в котором говорилось, что «Павел Дуров объявил об уходе Telegram из России из-за конкуренции с национальным мессенджером». Авторы публикации добавили уточнение, что источником информации выступает сатирическое издание «Панорама».
  • Под публикацией в канале появился выделенный блок «Проверка фактов» с разъяснением от Telegram. В нём говорится, что Дуров не делал подобных заявлений. Внимание на это обратил «Код Дурова».
  • Как отмечает Telegram Info, блок с проверкой фактов виден только с аккаунтов, зарегистрированных на российские номера.
  • По данным «Кода Дурова», некоторые пользователи нашли способ прикрепить «Проверку фактов» к любому сообщению. Однако баг исправили и фальшивые плашки исчезли.
  • На момент публикации новости плашка в канале We TON отсутствует. В Telegram официально не объявляли о запуске «Проверки фактов». О том, что подобную функцию разрабатывают, СМИ писали ещё весной 2024 года.

#новости

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