В Telegram снова начали работать переводы публикаций — пока только в некоторых чатах и не у всех пользователей

Функцию отключили в конце июня 2025 года для «технических исправлений». О восстановлении переводов пишут Telegram Info и «Курсив» со ссылкой на сообщения пользователей. По их словам, функция «постепенно» становится доступна.При этом попытка перевести публикацию не всегда завершается успешно, отмечает Telegram Info. Некоторым пользователям удаётся переводить все сообщения, некоторым — только в отдельных чатах. У кого-то по-прежнему не переводятся никакие сообщения.У редактора vc.ru функция работает в приложении Telegram Desktop, но только в англоязычном канале Павла Дурова. В приложении для iOS переводы по-прежнему недоступны.На сбой переводов пользователи Telegram массово пожаловались 26 июня 2025 года. Команда мессенджера сообщила, что функцию временно отключили для «технических исправлений».#новости