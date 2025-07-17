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Таня Боброва
Телеграм

Некоторые СМИ со ссылкой на сайт РКН сообщили о подготовке Telegram к открытию филиала в России — мессенджер заявлений не делал, как и регулятор

Источники The Bell о таких планах сервиса тоже не слышали.

  • О том, что Telegram начал регистрацию представительства в России, днём 17 июля 2025 года сообщило издание Hi-Tech Mail.
  • Оно ссылается на данные с сайта Роскомнадзора: на странице мессенджера о выполнении обязанностей напротив пункта «Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо» стоит статус «В стадии согласования».
Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Однако как давно указан этот статус, неясно, как и то, означает ли он подачу заявки или другие действия для создания представительства. В Роскомнадзоре переадресовали вопросы в Telegram. Мессенджер публично не делал заявлений.
  • Источник The Bell в правительстве сказал, что о подобных планах компании ничего не слышал. Собеседник издания, знакомый с командой мессенджера, и источник на интернет-рынке тоже о них не знают.
  • Открыть филиалы в России от крупных международных ИТ-компаний требуют по закону «о приземлении». Кроме этого, компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте регулятора, разместить счётчик посещаемости и форму обратной связи, а также ограничивать доступ к информации, нарушающую российское законодательство.
  • За неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к запрещённой информации Telegram регулярно штрафуют в России. В июле 2025 года, например, — на 7 млн рублей.

#новости #telegram

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