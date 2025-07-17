Некоторые СМИ со ссылкой на сайт РКН сообщили о подготовке Telegram к открытию филиала в России — мессенджер заявлений не делал, как и регулятор

Источники The Bell о таких планах сервиса тоже не слышали.О том, что Telegram начал регистрацию представительства в России, днём 17 июля 2025 года сообщило издание Hi-Tech Mail.Оно ссылается на данные с сайта Роскомнадзора: на странице мессенджера о выполнении обязанностей напротив пункта «Создать филиал, или открыть представительство, или учредить российское юридическое лицо» стоит статус «В стадии согласования».Скриншот vc.ruОднако как давно указан этот статус, неясно, как и то, означает ли он подачу заявки или другие действия для создания представительства. В Роскомнадзоре переадресовали вопросы в Telegram. Мессенджер публично не делал заявлений.Источник The Bell в правительстве сказал, что о подобных планах компании ничего не слышал. Собеседник издания, знакомый с командой мессенджера, и источник на интернет-рынке тоже о них не знают.Открыть филиалы в России от крупных международных ИТ-компаний требуют по закону «о приземлении». Кроме этого, компании должны зарегистрировать личный кабинет на сайте регулятора, разместить счётчик посещаемости и форму обратной связи, а также ограничивать доступ к информации, нарушающую российское законодательство.За неисполнение обязанности по осуществлению мониторинга и принятию мер по ограничению доступа к запрещённой информации Telegram регулярно штрафуют в России. В июле 2025 года, например, — на 7 млн рублей.#новости #telegram