Telegram добавил возможность показывать в профиле музыку

Мессенджер рассказал об обновлениях августа 2025 года в блоге.Пользователи могут добавлять в профиль песни из любых чатов: для этого нужно нажать на кнопку «Добавить в профиль» в медиаплеере или выбрать трек и сохранить его в профиль. При добавлении аудиозаписи сервис автоматически создаст плейлист, который включает предыдущие песни.Источник здесь и далее: Telegram Пользователи теперь могут выбрать, какая вкладка будет отображаться первой, когда другие открывают его профиль: например, сохранённые «истории» или подарки. Для этого нужно в настройках зажать нужную вкладку и затем нажать на «Сделать основной вкладкой»Мессенджер добавил «десятки» динамических обоев для чатов, основанных на подарках. Владельцы соответствующих подарков могут установить их как тему в любом личном чате. Один подарок позволяет установить одну тему для одного чата. Пока обои доступны для владельцев Plush Pepe, Precious Peach, Durov's Caps и Heart Locket.Пользователи теперь могут отправлять «звёзды» (внутренняя валюта мессенджера), чтобы покрыть стоимость улучшения подарка в профиле другого пользователя.Разработчики добавили фильтр «Не улучшенные» и кнопку «Улучшить следующий» для улучшения нескольких подарков подряд.Среди характеристик подарка появилась «Ценность» — она показывает приблизительную цену при перепродаже.Появилось мини-приложение @Stickers, которое позволяет создавать стикеры и эмодзи, управлять наборами и просматривать статистику использования. До этого можно было создавать стикеры с помощью встроенного редактора и управлять наборами через бота.Также мессенджер обновил дизайн профилей на Android.#новости #telegram