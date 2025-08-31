Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Телеграм
Крипто
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Телеграм

Telegram добавил возможность показывать в профиле музыку

Мессенджер рассказал об обновлениях августа 2025 года в блоге.

  • Пользователи могут добавлять в профиль песни из любых чатов: для этого нужно нажать на кнопку «Добавить в профиль» в медиаплеере или выбрать трек и сохранить его в профиль. При добавлении аудиозаписи сервис автоматически создаст плейлист, который включает предыдущие песни.
Источник здесь и далее: Telegram
  • Пользователи теперь могут выбрать, какая вкладка будет отображаться первой, когда другие открывают его профиль: например, сохранённые «истории» или подарки.
 Для этого нужно в настройках зажать нужную вкладку и затем нажать на «Сделать основной вкладкой»
  • Мессенджер добавил «десятки» динамических обоев для чатов, основанных на подарках. Владельцы соответствующих подарков могут установить их как тему в любом личном чате. Один подарок позволяет установить одну тему для одного чата. Пока обои доступны для владельцев Plush Pepe, Precious Peach, Durov's Caps и Heart Locket.
  • Пользователи теперь могут отправлять «звёзды» (внутренняя валюта мессенджера), чтобы покрыть стоимость улучшения подарка в профиле другого пользователя.
  • Разработчики добавили фильтр «Не улучшенные» и кнопку «Улучшить следующий» для улучшения нескольких подарков подряд.
  • Среди характеристик подарка появилась «Ценность» — она показывает приблизительную цену при перепродаже.
  • Появилось мини-приложение @Stickers, которое позволяет создавать стикеры и эмодзи, управлять наборами и просматривать статистику использования. До этого можно было создавать стикеры с помощью встроенного редактора и управлять наборами через бота.
  • Также мессенджер обновил дизайн профилей на Android.

#новости #telegram

2
1
1
1
11 комментариев