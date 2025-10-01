Криптокошелёк Wallet в Telegram анонсировал торговлю токенизированными акциями США

Запуск для пользователей будет постепенным.Источник: Wallet NewsЭто можно будет сделать в разделе «Акции и ETF», который появится в Wallet в конце октября 2025 года в «некоторых регионах», рассказала команда кошелька. Торговля будет доступна круглосуточно пять дней в неделю.Торговля токенизированными акциями и ETF будет осуществляться через платформу xStocks — это решение Backed Finance, которым пользуются криптобиржи, уточняет «РБК Крипто». Речь в том числе про токенизированные акции Apple, Microsoft, Tesla, индекс S&P 500.Сначала торговля будет доступна только в кастодиальной версии Wallet. В будущем разработчики обещают добавить поддержку и некастодиальных TON-кошельков.Команда планирует поделиться деталями о функциях позже. Пользователи могут присоединиться к листу ожидания.Wallet — криптокошелёк, который с января 2022-го работал в виде Telegram-бота. В сентябре 2023 года Telegram интегрировал кошелёк в интерфейс приложения и представил бета-версию некастодиального кошелька TON Space.Валерия ИльинаТелеграм14 феврКошелёк Telegram Wallet: как купить, обменять и вывести криптовалюту И подарить другу на день рождения биткоин прямо в мессенджере.#новости #telegram