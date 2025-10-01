Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Путешествия
AI
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Телеграм

Криптокошелёк Wallet в Telegram анонсировал торговлю токенизированными акциями США

Запуск для пользователей будет постепенным.

Источник: Wallet News
Источник: Wallet News
  • Это можно будет сделать в разделе «Акции и ETF», который появится в Wallet в конце октября 2025 года в «некоторых регионах», рассказала команда кошелька. Торговля будет доступна круглосуточно пять дней в неделю.
  • Торговля токенизированными акциями и ETF будет осуществляться через платформу xStocks — это решение Backed Finance, которым пользуются криптобиржи, уточняет «РБК Крипто». Речь в том числе про токенизированные акции Apple, Microsoft, Tesla, индекс S&P 500.
  • Сначала торговля будет доступна только в кастодиальной версии Wallet. В будущем разработчики обещают добавить поддержку и некастодиальных TON-кошельков.
  • Команда планирует поделиться деталями о функциях позже. Пользователи могут присоединиться к листу ожидания.
  • Wallet — криптокошелёк, который с января 2022-го работал в виде Telegram-бота. В сентябре 2023 года Telegram интегрировал кошелёк в интерфейс приложения и представил бета-версию некастодиального кошелька TON Space.
Валерия Ильина
Телеграм
Кошелёк Telegram Wallet: как купить, обменять и вывести криптовалюту

И подарить другу на день рождения биткоин прямо в мессенджере.

Кошелёк Telegram Wallet: как купить, обменять и вывести криптовалюту

#новости #telegram

5
2
26 комментариев