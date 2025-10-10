Мессенджер рассказал об обновлениях осени 2025 года в блоге.Источник здесь и далее: Telegram Telegram обновил дизайн iOS-приложения — в версии iOS 26 с эффектом «жидкого стекла». Прозрачные элементы появились в нижней панели навигации в сервисе, на клавиатуре, в панели стикеров и других блоках.Мессенджер также добавил заметки о контактах: пользователи могут оставлять их при добавлении или изменении контакта — например, дописать место работы. Заметки видны только их автору. Он увидит их в профиле собеседника под разделом «О себе».Участники групповых звонков и видеочатов получили возможность отправлять комментарии и реакции в интерфейсе звонка — они временно появляются у всех участников на экране. Пока они доступны в групповых звонках и видеочатах в группах, где менее 1000 участников.Чтобы отправить комментарий или реакцию, нужно нажать на «Сообщение». Если отправить только эмодзи, участники увидят анимированную реакциюПользователи могут при изменении информации о контакте предложить добавить в его профиль день рождения.Боты теперь поддерживают разделение чата на темы. По словам мессенджера, обновление «особенно полезно для ИИ-ботов» и позволяет пользователям быстро просматривать информацию из предыдущих тем.Мессенджер обновил интерфейс отправки подарков: все доступные теперь отображаются в одном списке. В интерфейсе улучшения подарков стали показывать точное время, по прошествии которого улучшение станет доступно по сниженной цене.Пользователи смогут удалять подписи к подаркам за «звёзды» (внутренняя валюта мессенджера) — например, чтобы скрыть сообщение из своего профиля или повысить цену перепродажи на маркетплейсе.После подключения аккаунта к платформе Fragment пользователи смогут показывать подарки, отправленные в блокчейн, в своём профиле в Telegram.Платформа для предложений и сообщений об ошибках теперь доступна в формате официального мини-приложения “Bugs and Suggestions”.#новости #telegram