Telegram подал в Австралии иск к местному регулятору из-за штрафа в $622 тысячи по закону о безопасности в интернете

В декабре 2025 года в стране начнут действовать «одни из самых строгих» в мире правил по проверке возраста в соцсетях. Фото Unsplah Компания оспаривает полномочия австралийского комиссара по электронной безопасности, пишет Techradar. Закон о безопасности в интернете от 2021 года наделил его правом требовать от соцсетей раскрытия информации о борьбе с «вредоносным контентом».В начале 2025 года регулятор направил Telegram уведомление с требованием описать свою стратегию борьбы с экстремистскими материалами и контентом, связанным с насилием над детьми. Компания не выполнила требование в срок, из-за чего её оштрафовали на $622 тысячи.В Telegram утверждают, что по австралийским законам она не выступает «поставщиком услуг социальных сетей», поэтому не должна подчиняться требованиям регулятора. В мессенджере также заявили, что комиссар отправил уведомление о раскрытии информации на неправильный адрес, однако компания добровольно предоставила данные, как только узнала о запросе.Спор разворачивается на фоне подготовки Австралии к введению «одних из самых строгих» в мире правил по проверке возраста пользователей соцсетей, отмечает издание. С 10 декабря 2025 года платформы должны будут ограничивать доступ для пользователей младше 16 лет. За несоблюдение требований им будет грозить штраф до 50 млн австралийских долларов (около $32,5 млн).