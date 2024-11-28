Австралия приняла закон о запрете соцсетей для пользователей младше 16 лет

Он должен вступить в силу через год со дня принятия.Если во Франции и некоторых американских штатах дети до определённого возраста могут пользоваться соцсетями с разрешения родителей, то новый австралийский запрет не предусматривает таких условий, передаёт Reuters.По данным CNN, запрет точно коснётся Snapchat, TikTok, Reddit, X, Facebook* и Instagram*. Для YouTube сделали исключение, потому что его часто используют в школах — в образовательных целях. В будущем список могут пополнить другими сервисами.Когда закон вступит в силу, компании должны будут отключить аккаунты детей младше 16 лет и самостоятельно предотвратить регистрацию новых. Если не примут меры, получат штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (около $32 млн).Санкции в отношении родителей и детей, которые обойдут запрет, не предусмотрены. Всю ответственность возложили на соцсети.Источник фото: The GuardianВласти Австралии представили законопроект в ноябре 2024 года. Тогда же признали, что не смогут полностью перекрыть детям доступ к соцсетям и кто-то всё равно найдёт «обходной путь».*Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана в России экстремистской и запрещена.#новости #австралия
На самом деле это правильно. Потому что дети интернет используют интернет не для просвещения и пополнения знаний, а для глупостей
ничего, россия скоро возьмет пример
Тоже так думаю
Буквально 1984
Вход и выход по паспорту
По сути, в этом законе сплошные плюсы, но самый главный минус - ограничение свободны. Но и возраст они подняли с 16, у нас детки в 14 по уголовке проходят, а тут соц сети запрещают.
соц сети в Австралии такие: