Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Маркетинг
Деньги
Сервисы
Личный опыт
Крипто
Маркетплейсы
AI
Путешествия
Образование
Карьера
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Полина Лааксо
Соцсети

Австралия приняла закон о запрете соцсетей для пользователей младше 16 лет

Он должен вступить в силу через год со дня принятия.

  • Если во Франции и некоторых американских штатах дети до определённого возраста могут пользоваться соцсетями с разрешения родителей, то новый австралийский запрет не предусматривает таких условий, передаёт Reuters.
  • По данным CNN, запрет точно коснётся Snapchat, TikTok, Reddit, X, Facebook* и Instagram*. Для YouTube сделали исключение, потому что его часто используют в школах — в образовательных целях. В будущем список могут пополнить другими сервисами.
  • Когда закон вступит в силу, компании должны будут отключить аккаунты детей младше 16 лет и самостоятельно предотвратить регистрацию новых. Если не примут меры, получат штрафы до 49,5 млн австралийских долларов (около $32 млн).
  • Санкции в отношении родителей и детей, которые обойдут запрет, не предусмотрены. Всю ответственность возложили на соцсети.
Источник фото: The Guardian
Источник фото: The Guardian
  • Власти Австралии представили законопроект в ноябре 2024 года. Тогда же признали, что не смогут полностью перекрыть детям доступ к соцсетям и кто-то всё равно найдёт «обходной путь».

*Meta, владеющая Instagram и Facebook, признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #австралия

8 комментариев
Vika Berezina

На самом деле это правильно. Потому что дети интернет используют интернет не для просвещения и пополнения знаний, а для глупостей

2
Ответить
Игорь З.

ничего, россия скоро возьмет пример

Ответить
Даша Нагорная

Тоже так думаю

Ответить
Самуил Хайденко

Буквально 1984

Ответить
Digital Engineer

Вход и выход по паспорту

Ответить
Виктор Симонов

По сути, в этом законе сплошные плюсы, но самый главный минус - ограничение свободны. Но и возраст они подняли с 16, у нас детки в 14 по уголовке проходят, а тут соц сети запрещают.

Ответить
selecadm

соц сети в Австралии такие:

Ответить