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Таня Боброва
Соцсети

Власти Австралии представили законопроект о запрете соцсетей для пользователей младше 16 лет

Он может стать одним из самых строгих в мире.

  • Австралия представила законопроект о запрете доступа к соцсетям пользователей младше 16 лет и штрафах за «систематические» нарушения для самих площадок в размере до 50 млн австралийских долларов (около $32,56 млн). Об этом пишет Financial Times.
  • ИТ-компании должны будут показать, что они предприняли «разумные шаги», чтобы не допустить регистрации аккаунтов пользователями младше 16 лет. Австралия протестирует систему проверки возраста, которая может включать биометрию, — она позволит обеспечить соблюдение требований.
  • Исключений не будет ни для уже существующих аккаунтов, ни для пользователей, чьи родители готовы дать согласие, чтобы их дети заходили в соцсети, пишет Reuters. Но запрет не затронет мессенджеры, онлайн-игры, образовательные и медицинские сервисы вроде Google Classroom и YouTube.
  • Власти признают, что полностью заблокировать доступ к соцсетям невозможно, и некоторые дети найдут «обходные пути». Но хотят предупредить владельцев соцсетей, чтобы те «навели у себя порядок».
  • Некоторые страны уже ввели ограничения на использование соцсетей детьми, но политика Австралии одна из самых строгих, отмечает Reuters. Например, Франция в 2023 года приняла закон, который обязывает соцсети проверять возраст пользователей и получать согласие родителей для лиц младше 15 лет. Великобритания рассматривает запрет соцсетей для пользователей младше 16 лет.

#новости #австралия

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45 комментариев
Вадим Д.

В Австралии нужнее огнемёт и дробовик, чем соцсети и прочее баловство.

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1
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Zloy Marketolog
3
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Румянцев

Там только священник справится

1
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Sergey Folps

Сейчас все дети уже с опытом😂😂😂

7
6
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Griby Lenina

Но запрет не затронет мессенджеры, онлайн-игрыОни и станут выполнять функцию соцсетей.

12
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