Власти Австралии представили законопроект о запрете соцсетей для пользователей младше 16 лет

Он может стать одним из самых строгих в мире.Австралия представила законопроект о запрете доступа к соцсетям пользователей младше 16 лет и штрафах за «систематические» нарушения для самих площадок в размере до 50 млн австралийских долларов (около $32,56 млн). Об этом пишет Financial Times.ИТ-компании должны будут показать, что они предприняли «разумные шаги», чтобы не допустить регистрации аккаунтов пользователями младше 16 лет. Австралия протестирует систему проверки возраста, которая может включать биометрию, — она позволит обеспечить соблюдение требований.Исключений не будет ни для уже существующих аккаунтов, ни для пользователей, чьи родители готовы дать согласие, чтобы их дети заходили в соцсети, пишет Reuters. Но запрет не затронет мессенджеры, онлайн-игры, образовательные и медицинские сервисы вроде Google Classroom и YouTube.Власти признают, что полностью заблокировать доступ к соцсетям невозможно, и некоторые дети найдут «обходные пути». Но хотят предупредить владельцев соцсетей, чтобы те «навели у себя порядок».Некоторые страны уже ввели ограничения на использование соцсетей детьми, но политика Австралии одна из самых строгих, отмечает Reuters. Например, Франция в 2023 года приняла закон, который обязывает соцсети проверять возраст пользователей и получать согласие родителей для лиц младше 15 лет. Великобритания рассматривает запрет соцсетей для пользователей младше 16 лет.#новости #австралия
В Австралии нужнее огнемёт и дробовик, чем соцсети и прочее баловство.
Там только священник справится
Сейчас все дети уже с опытом😂😂😂
Но запрет не затронет мессенджеры, онлайн-игрыОни и станут выполнять функцию соцсетей.