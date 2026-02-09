Популярное
Евгения Евсеева
Телеграм

Разработчик Telegram Wallet запустил в мессенджере чат-бота Mira с режимом, работающим в сети для ИИ-вычислений Cocoon

Доступ — бесплатный, но за генерации изображений и видео придётся заплатить.

Источник: TOP
Источник: TOP
  • Mira работает внутри Telegram и может искать информацию, отвечать на вопросы, генерировать текст, изображения и видео, рассказали в The Open Platform (TOP).
  • По словам TOP, особенность чат-бота — возможность активировать «приватный режим», в котором все запросы проходят через сеть Cocoon. В нём отключено сохранение данных, а система обеспечивает шифрование «на этапе обработки».
Источник: TOP
Источник: TOP
  • Кроме этого, есть стандартный режим, в котором работает «память»: чат-бот запоминает предпочтения, понимает контекст переписок, подстраивается под стиль общения пользователя.
  • Доступ к Mira бесплатный. Генерировать изображения и видео нужно за токены — их можно купить за «звёзды» в мессенджере. На балансе у пользователя поначалу есть 150 токенов — этого хватит на одно видео или пять изображений. 300 токенов стоит 300 «звёзд».

  • В стандартном режиме Mira для текстовых запросов использует ChatGPT, для изображений — Nano Banana, для видео — Veo 3 от Google.

  • В «ближайшее время» чат-бота можно будет интегрировать в чаты. А в 2026 году TOP добавит «умные» дайджесты каналов и саммари чатов, запустит ИИ-персонажей и откроет доступ к моделям для улучшенной генерации текстов, изображений и видео. Также появится интеграция с Telegram Wallet.

Партнёрство Telegram и xAI о внедрении чат-бота Grok в мессенджер не состоялось из-за вопросов о конфиденциальности данных пользователей — «Код Дурова»

Опасения вызывал факт, что ИИ-решения в основном опираются на централизованных ИИ-провайдеров, которые могут использовать передаваемые им данные в своих интересах, утверждает издание.

Источник: TED

#новости #telegram #theopenplatform #cocoon

15 комментариев