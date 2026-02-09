Разработчик Telegram Wallet запустил в мессенджере чат-бота Mira с режимом, работающим в сети для ИИ-вычислений Cocoon

В стандартном режиме Mira для текстовых запросов использует ChatGPT, для изображений — Nano Banana, для видео — Veo 3 от Google.

В «ближайшее время» чат-бота можно будет интегрировать в чаты. А в 2026 году TOP добавит «умные» дайджесты каналов и саммари чатов, запустит ИИ-персонажей и откроет доступ к моделям для улучшенной генерации текстов, изображений и видео. Также появится интеграция с Telegram Wallet.