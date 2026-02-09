Telegram рассказал об обновлении дизайна Android-приложения и добавлении функции объединения подарков для создания редких моделей

Мессенджер официально выпустил февральское обновление.Источник здесь и далее: TelegramМессенджер полностью обновил дизайн интерфейса на Android: например, появилась нижняя панель для переключения между чатами, настройками, профилем и другими разделами. Команда также переработала код, чтобы приложение плавно работало на любых устройствах.В iOS-приложение добавили больше элементов с эффектом «жидкого стекла»: например, для просмотра фотографий и видео, панелей стикеров и эмодзи, контекстных меню в профилях и сообщениях.Если владелец группы покинет её, через неделю все права автоматически передадут одному из администраторов. Теперь владелец сможет сразу выбрать себе замену при выходе из группы. Возможность передать права другому участнику, не покидая чат, останется.Появилось «изготовление подарков»: пользователи смогут объединять существующие коллекционные подарки для создания новых версий с уникальным оформлением и эффектами. Для новой модели можно использовать до четырёх подарков.Разработчики ботов смогут использовать для оформления кнопок цвета и эмодзи.В начале февраля 2026 года «Код Дурова» писал, что Telegram открыл функцию публикации «Историй» пользователям без подписки — для аккаунтов из России, Украины и Ирана. В анонсе февральского обновления мессенджера об этом не упоминается.#новости #telegram