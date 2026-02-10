«Яндекс» купил юзернейм @alisa в Telegram за 5500 TON

Сделка состоялась 6 февраля 2026 года. Скриншот vc.ruТогда неизвестный пользователь выиграл аукцион на Fragment и стал владельцем юзернейма @alisa. Сумма сделки составила 5500 TON (около 565 тысяч рублей).9 февраля юзернейм привязали к официальному боту «Алиса AI» от «Яндекса». Внимание на это обратил «Код Дурова». По оценке издания, привязка юзернейма к Telegram-боту обошлась компании ещё в 1000 TON (около 103 тысяч рублей). В «Яндексе» покупку не комментировали.В тот же день пользователи Telegram в России начали жаловаться на медленную загрузку изображений и видео. За сутки число жалоб на Downdetector превысило 14 тысяч штук. Днём 10 февраля источники РБК сообщили, что Роскомнадзор усилил блокировку Telegram.Таня БоброваТелеграм15:29Роскомнадзор заявил, что «продолжит введение последовательных ограничений» в отношении Telegram Чтобы «добиться исполнения российского законодательства».#новости #яндекс