Артур Томилко
Телеграм

«Яндекс» купил юзернейм @alisa в Telegram за 5500 TON

Сделка состоялась 6 февраля 2026 года.

Скриншот vc.ru
Скриншот vc.ru
  • Тогда неизвестный пользователь выиграл аукцион на Fragment и стал владельцем юзернейма @alisa. Сумма сделки составила 5500 TON (около 565 тысяч рублей).
  • 9 февраля юзернейм привязали к официальному боту «Алиса AI» от «Яндекса». Внимание на это обратил «Код Дурова». По оценке издания, привязка юзернейма к Telegram-боту обошлась компании ещё в 1000 TON (около 103 тысяч рублей). В «Яндексе» покупку не комментировали.
  • В тот же день пользователи Telegram в России начали жаловаться на медленную загрузку изображений и видео. За сутки число жалоб на Downdetector превысило 14 тысяч штук. Днём 10 февраля источники РБК сообщили, что Роскомнадзор усилил блокировку Telegram.
Таня Боброва
Телеграм
Роскомнадзор заявил, что «продолжит введение последовательных ограничений» в отношении Telegram

Чтобы «добиться исполнения российского законодательства».

Скриншот vc.ru 

#новости #яндекс

