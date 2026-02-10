Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
AI
Маркетинг
Сервисы
Личный опыт
Деньги
Крипто
Право
Инвестиции
Путешествия
Телеграм
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Телеграм

Роскомнадзор начал замедление Telegram в России — РБК

Собеседники издания говорят, что мессенджер либо уже блокируют, либо начнут блокировать 10 февраля 2026 года.

Роскомнадзор начал замедление Telegram в России — РБК

  • Об этом РБК рассказали источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.

  • По их словам, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса 10 февраля 2026 года.

  • Ещё один собеседник издания добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются. РБК направил запрос в Роскомнадзор.

  • Пользователи Telegram в России с 9 февраля 2026 года снова жалуются на медленную загрузку изображений и видео. За сутки число жалоб на Downdetector превысило 8500 штук.

  • В августе 2025 года ведомство заявило о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* — «для противодействия преступникам». В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.

  • В январе 2026-го «Москва 24» со ссылкой на источник на телеком-рынке писало, что Роскомнадзор ввёл «новые ограничения» против Telegram, из-за которых часть россиян столкнулась со сбоями при отправке сообщений и медиафайлов. Однако в ведомстве после этого заявили, что «новых мер» к сервису не применяют.

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.

#новости #telegram

92
7
6
2
1
1
1 ответ на пост
260 комментариев