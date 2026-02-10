Роскомнадзор начал замедление Telegram в России — РБК

Об этом РБК рассказали источник в индустрии информационных технологий и два источника в профильных ведомствах.

По их словам, Роскомнадзор планирует начать принимать меры по частичному ограничению работы сервиса 10 февраля 2026 года.

Ещё один собеседник издания добавил, что меры по замедлению Telegram уже принимаются. РБК направил запрос в Роскомнадзор.

Пользователи Telegram в России с 9 февраля 2026 года снова жалуются на медленную загрузку изображений и видео. За сутки число жалоб на Downdetector превысило 8500 штук.

В августе 2025 года ведомство заявило о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* — «для противодействия преступникам». В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.