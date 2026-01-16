Некоторые пользователи в России пожаловались на сбой в работе Telegram: «Москва 24» пишет о новой блокировке РКН, сам регулятор не комментирует

Разбираемся, что происходит.По состоянию на вечер 16 января 2025 года на проблемы с Telegram пожаловались более 1000 раз, следует из данных Downdetector. Пользователи пишут в том числе о проблемах с загрузкой медиа и отправкой сообщений.Источник «Москва 24» на телеком-рынке утверждает, что сбои связаны с «новыми ограничениями со стороны Роскомнадзора». Сам регулятор пока публично не комментировал эту информацию.Представитель проекта «На связи» сказал одному из Telegram-каналов, что «кардинальных изменений» сейчас нет: блокировки, связанные с замедлением загрузки медиа и сообщений, начались с осени 2025 года и «идут волнами». В середине декабря 2025 года Роскомнадзор говорил, что не применяет новых ограничений к Telegram.Замглавы комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов говорил ТАСС, что мессенджер «достаточно эффективно взаимодействует» с правительствами: «Поэтому за судьбу Telegram, я думаю, что можно не беспокоиться». После появления сообщения «Москвы 24» он заявил: сервис «взаимодействует с властями, но скорость взаимодействия и отклика, видимо, недостаточная».В августе 2025 года Роскомнадзор заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* — «для противодействия преступникам». В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.Из-за блокировки звонков в мессенджерах пользователи WhatsApp* и Telegram подали иск к Роскомнадзору и Минцифры. Таганский суд Москвы прекратил производство: посчитал, что заявитель «не представил доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов».В конце декабря 2025-го пользователи в России пожаловались на сбои в работе WhatsApp*. Источник РБК на телеком-рынке утверждал, что с 22 декабря скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. Мессенджер заявил, что намерен «бороться за пользователей».*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #telegram