WhatsApp* отреагировал на ограничение работы в России и заявил, что намерен «бороться за пользователей»

Накануне источник РБК говорил, что скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%.Ограничивая доступ к мессенджеру, власти лишат «более 100 млн человек права на частную, защищённую сквозным шифрованием связь прямо перед началом праздников в России», заявил Reuters представитель WhatsApp*.По его словам, сервис «глубоко укоренился» в разных сообществах — родительских, соседских, рабочих и дружеских чатах в разных регионах России. Мессенджер «полон решимости бороться за пользователей».Работу WhatsApp* начали «замедлять» в некоторых регионах России ещё в 2024 году. Тогда же Роскомнадзор внёс мессенджер в реестр организаторов распространения информации — сервисы из него должны хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов.Летом 2025 года Роскомнадзор заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* «для противодействия преступникам». В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.В конце декабря 2025-го пользователи в России снова пожаловались на сбои в работе WhatsApp*. Источник РБК на телеком-рынке заявил, что с 22 декабря скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. Роскомнадзор же напомнил: введение ограничений продолжат, а если сервис не выполнит требования российского законодательства, его заблокируют.В июне 2025 года Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. Правительство постановило, что им станет Max, а развивать его будет «дочка» VK.Полина ЛааксоСервисы13 авгБлокировка звонков в Telegram и WhatsApp*: как она может работать и когда её снимут Роскомнадзор (РКН) не называет свои меры блокировкой и говорит, что это «частичные ограничения».*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости