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Таня Боброва
Сервисы

Роскомнадзор обязал WhatsApp* и Skype хранить данные о пользователях и делиться ими с властями

Это нужно делать по «закону Яровой».

  • Роскомнадзор 19 декабря 2024 года внёс в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) WhatsApp*, Skype и ещё несколько сервисов для общения, в том числе Wire, Element и KakaoTalk. Внимание на это обратила «Роскомсвобода».
Роскомнадзор обязал WhatsApp* и Skype хранить данные о пользователях и делиться ими с властями
  • С 2018 года ОРИ по «закону Яровой» должны полгода хранить данные о переписках и звонках пользователей и предоставлять их по запросу госорганов. На декабрь 2024 года в реестре более 450 записей (учитываются внесения и вынесения из списка), в том числе о сервисах «Яндекса», «ВКонтакте», «Авито» и прочих.
  • Будут ли вновь включённые в перечень мессенджеры исполнять эти требования — сказать сложно, отмечает «Роскомсвобода». Meta*, которой принадлежит WhatsApp*, признана в России экстремистской организацией и запрещена. Другие её сервисы — Instagram* и Facebook*, заблокированы в стране.
  • В марте 2024 года правительство расширило список данных, которые ОРИ должны хранить и предоставлять по запросу госорганов. В него включили «средства платежа» и «электронный мониторинг геолокации».

*Meta, которой принадлежат WhatsApp, Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

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248 комментариев
Буквоед
100 ₽

Маленький тихий Скайп-то чем не угодил? Им вообще в стране пользуюсь только я и моя мама!

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Покушай булочек

Перевожу: WhatsApp скоро заблокируют в России

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Mike V. Gorbunov

Ну наконец-то это говно заблочат

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Vlad

Не трогайте хотя бы азбуку морзе!!!! При ядерном ударе как общаться?????!!!!

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upch

Ни о чем не говорит. Там, судя по всему чуть ли не все мессенджеры вообще.

Threema там аж с 17 года, когда ей в РФ пользовалась пара сотен человек от силы. На 146% уверен, что они даже не знают что такое роскомпозор и в какой стране оно находится.

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Alex Melnikoff

вероятно, но будет много батхерта

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