Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Темы
Сервисы
Маркетинг
AI
Личный опыт
Инвестиции
Деньги
Крипто
Путешествия
Образование
Маркетплейсы
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Таня Боброва
Сервисы

Роскомнадзор заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp*

Об этом ведомство сообщило «РИА Новости».

Новость дополняется

По данным правоохранительных органов и многочисленных обращений граждан, иностранные мессенджеры Telegram и WhatsApp* стали основными голосовыми сервисами, используемыми для обмана и вымогательства денег, вовлечения в диверсионную и террористическую деятельность российских граждан. Неоднократно направлявшиеся требования о принятии мер противодействия владельцами мессенджеров проигнорированы.

Информируем, что для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится.

Борьба со звонками преступников ведётся последовательно. С 2024 года работает система «Антифрод», обеспечивающая блокировку звонков с подменой номера в традиционных телефонных сетях российских операторов связи. В результате подобные звонки практически все перешли в иностранные мессенджеры, отказывающиеся обеспечивать безопасность российских пользователей и общества.

Роскомнадзор
Таня Боброва
Сервисы
Некоторые пользователи жалуются на проблемы с вызовами в Telegram и WhatsApp*, а СМИ сообщают о возможных блокировках: что известно

Ограничения на звонки в мессенджерах власти обсуждают как минимум с 2024 года, писали СМИ.

Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

#новости

5
4
1
26 комментариев