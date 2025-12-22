В России пожаловались на сбои в работе WhatsApp*

Источники РБК говорят, что скорость работы сервиса «замедлили» на 70-80%. Скриншот vc.ru По данным «Сбой.рф», количество жалоб на работу сервиса за 22 декабря 2025 года — 1745. Больше всего жалуются из Москвы и области, Санкт-Петербурга, Воронежской и Калининградской областей.По словам пользователей, приложение не работает целиком — не получается зайти в него и отправить сообщения.Источник РБК на телеком-рынке заявил, что «замедление WhatsApp* набирает обороты», с 22 декабря скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. Операторы связи к этому отношения не имеют.В конце ноября 2025-го, Роскомнадзор объявил, что «последовательно вводит ограничительные меры» против WhatsApp*, и пригрозил заблокировать сервис из-за нарушений законодательства.В июле 2024 года WhatsApp* начали «замедлять» в отдельных регионах в рамках «антитеррористической работы силовых ведомств». Власти требовали от администрации платформы пресечь распространение призывов к экстремизму, но та их игнорировала, говорил источник ТАСС.В декабре того же года Роскомнадзор внёс WhatsApp* в реестр организаторов распространения информации. По «закону Яровой» они должны полгода хранить данные о переписках и звонках и предоставлять их по запросу госорганов, иначе — штрафы или блокировка.С июня 2025 года банкам и операторам связи запретили общаться с клиентами через зарубежные сервисы. В июле правительство постановило назначить национальным мессенджером Max от VK, а в августе РКН сообщил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp*. Решение мотивировали «противодействием преступникам». В Минцифры пояснили: доступ к звонкам вернут, если мессенджеры будут соблюдать законы.Полина ЛааксоСервисы19 июляБлокировка WhatsApp* в России: что говорят о возможном запрете сервиса и какие на то причины Официального решения о блокировке мессенджера нет. Но источники некоторых СМИ на «99%» уверены: это лишь вопрос времени.*WhatsApp принадлежит Meta — организация признана в России экстремистской и запрещена.#новости#новости