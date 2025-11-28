Из-за нарушений российского законодательства. Источник фото: «Интерфакс»«WhatsApp* используется для организации и проведения террористических действий на территории страны, для вербовки их исполнителей, для мошеннических и иных преступлений против [россиян]», — заявили в Роскомнадзоре (РКН).Требования, связанные с «предупреждением и пресечением преступлений», мессенджер не выполняет, поэтому регулятор продолжит «введение ограничений». Работу ограничивают «поэтапно», чтобы пользователи могли «перейти на другие мессенджеры» — в частности, на «национальные».Если WhatsApp* и дальше будет игнорировать законодательство России, сервис полностью заблокируют.В марте 2022 года Тверской районный суд Москвы признал Meta* экстремистской организацией по иску Генпрокуратуры. В том же месяце в России ограничили доступ к Facebook* и Instagram*. При этом WhatsApp* блокировать не стали. Суд объяснял: сервис «не распространяет информацию публично», в отличие от соцсетей.С марта 2023 года банкам, брокерам, депозитариям и некоторым другим категориям компаний запретили использовать WhatsApp* и ещё восемь иностранных сервисов для передачи платёжных документов, персональных данных клиентов и других важных сведений.В июле 2024 года WhatsApp* начали «замедлять» в отдельных регионах в рамках «антитеррористической работы силовых ведомств». Власти требовали от администрации платформы пресечь распространение призывов к экстремизму, но та их игнорировала, говорил источник ТАСС.В декабре того же года Роскомнадзор внёс WhatsApp* в реестр организаторов распространения информации. По «закону Яровой» они должны полгода хранить данные о переписках и звонках и предоставлять их по запросу госорганов, иначе — штрафы или блокировка.С июня 2025 года банкам и операторам связи запретили общаться с клиентами через зарубежные сервисы. В июле правительство постановило назначить национальным мессенджером Max от VK, а в августе РКН сообщил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp*. Решение мотивировали «противодействием преступникам». В Минцифры пояснили: доступ к звонкам вернут, если мессенджеры будут соблюдать законы.В WhatsApp* тогда сказали, что сервис «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение», и пообещали делать всё, чтобы пользователям по всему миру, в том числе в России, было «доступно общение, защищённое сквозным шифрованием».Последний сбой в WhatsApp* пришёлся на 28 ноября 2025 года. Пользователи из разных городов России пожаловались на проблемы с отправкой сообщений и получением уведомлений. Один из предыдущих сбоев регулятор объяснял «частичным ограничением для противодействия преступникам».Полина ЛааксоСервисы19 июляБлокировка WhatsApp* в России: что говорят о возможном запрете сервиса и какие на то причины Официального решения о блокировке мессенджера нет. Но источники некоторых СМИ на «99%» уверены: это лишь вопрос времени.*WhatsApp принадлежит Meta — организация признана в России экстремистской и запрещена. #новости