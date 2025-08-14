Популярное
«Противостоим попыткам нарушить право на общение»: WhatsApp* прокомментировал решение Роскомнадзора ограничить звонки в мессенджере

По мнению компании, именно с попытками ограничить общение связано решение «частично» заблокировать звонки.

  • WhatsApp* конфиденциален, защищён сквозным шифрованием и «противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение», говорится в заявлении мессенджера.
  • Именно с этим, как читают в сервисе, связано решение российских властей ограничить доступ к звонкам.
  • В компании пообещали сделать всё возможное, чтобы пользователям по всему миру, в том числе в России, было «доступно общение, защищённое сквозным шифрованием».
  • Так в мессенджере прокомментировали заявление Роскомнадзора о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp*. По словам регулятора, мера нужна для «противодействия преступникам». В Минцифры отметили, что доступ к звонкам восстановят, если сервисы выполнят требования российского законодательства.
Полина Лааксо
Сервисы
Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp*: как она может работать и когда её снимут

Роскомнадзор (РКН) не называет свои меры блокировкой и говорит, что это «частичные ограничения».

Источник фото: «Роскомсвобода» 

*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена.

#новости

