Пользователи WhatsApp* и Telegram подали иск к Роскомнадзору и Минцифры из-за блокировки звонков в мессенджерах

Они считают, что ведомства нарушают их конституционные права.Источник: TadviserИск подали в Таганский суд Москвы 42 истца — они требуют признать «незаконными и необоснованными» действия Роскомнадзора и Минцифры по «частичному ограничению» звонков в WhatsApp* и Telegram. Об этом пишет РБК.По их словам, основные каналы мошенничества — SMS и звонки по мобильной связи, а не мессенджеры. Существуют и другие способы защиты граждан, не требующие «ограничения прав». Например, каждый мог бы блокировать интернет-трафик в мессенджере по своему желанию.Кроме того, истцы считают, что блокируя звонки, Роскомнадзор нарушает конституционные права граждан, а именно — свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни, принцип прямого действия прав человека, недопустимость произвольных ограничений прав и приоритет прав человека.В июле 2024 года WhatsApp* начали «замедлять» в отдельных регионах в рамках «антитеррористической работы силовых ведомств». Власти требовали от администрации платформы пресечь распространение призывов к экстремизму, но та их игнорировала, говорил источник ТАСС.В декабре того же года Роскомнадзор внёс WhatsApp* в реестр организаторов распространения информации. По «закону Яровой» они должны полгода хранить данные о переписках и звонках и предоставлять их по запросу госорганов, иначе — штрафы или блокировка.С июня 2025 года банкам и операторам связи запретили общаться с клиентами через зарубежные сервисы. В июле правительство постановило назначить национальным мессенджером Max от VK, а в августе РКН сообщил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp*. Решение мотивировали «противодействием преступникам». В Минцифры пояснили: доступ к звонкам вернут, если мессенджеры будут соблюдать законы.Полина ЛааксоСервисы13 авг*WhatsApp принадлежит Meta — организация признана в России экстремистской и запрещена.