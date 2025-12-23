Популярное
Евгения Евсеева
Право

Пользователи WhatsApp* и Telegram подали иск к Роскомнадзору и Минцифры из-за блокировки звонков в мессенджерах

Они считают, что ведомства нарушают их конституционные права.

Источник: Tadviser
  • Иск подали в Таганский суд Москвы 42 истца — они требуют признать «незаконными и необоснованными» действия Роскомнадзора и Минцифры по «частичному ограничению» звонков в WhatsApp* и Telegram. Об этом пишет РБК.
  • По их словам, основные каналы мошенничества — SMS и звонки по мобильной связи, а не мессенджеры. Существуют и другие способы защиты граждан, не требующие «ограничения прав». Например, каждый мог бы блокировать интернет-трафик в мессенджере по своему желанию.
  • Кроме того, истцы считают, что блокируя звонки, Роскомнадзор нарушает конституционные права граждан, а именно — свободу получения и передачи информации, тайну связи и частной жизни, принцип прямого действия прав человека, недопустимость произвольных ограничений прав и приоритет прав человека.
  • В июле 2024 года WhatsApp* начали «замедлять» в отдельных регионах в рамках «антитеррористической работы силовых ведомств». Власти требовали от администрации платформы пресечь распространение призывов к экстремизму, но та их игнорировала, говорил источник ТАСС.
  • В декабре того же года Роскомнадзор внёс WhatsApp* в реестр организаторов распространения информации. По «закону Яровой» они должны полгода хранить данные о переписках и звонках и предоставлять их по запросу госорганов, иначе — штрафы или блокировка.
  • С июня 2025 года банкам и операторам связи запретили общаться с клиентами через зарубежные сервисы. В июле правительство постановило назначить национальным мессенджером Max от VK, а в августе РКН сообщил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp*. Решение мотивировали «противодействием преступникам». В Минцифры пояснили: доступ к звонкам вернут, если мессенджеры будут соблюдать законы.
Полина Лааксо
Сервисы
Блокировка звонков в Telegram и WhatsApp*: как она может работать и когда её снимут

Роскомнадзор (РКН) не называет свои меры блокировкой и говорит, что это «частичные ограничения».

Источник фото: «Роскомсвобода» 

*WhatsApp принадлежит Meta — организация признана в России экстремистской и запрещена.

#новости

