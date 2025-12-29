Суд в Москве прекратил производство по иску группы пользователей WhatsApp* и Telegram из-за блокировки звонков в мессенджерах

Истец не смог доказать, что «уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов» сервисов.Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images / pewresearch.orgТаганский районный суд Москвы прекратил производство по иску к Роскомнадзору и Минцифры о «признании действий (бездействия) незаконными», сообщила пресс-служба столичных судов. Там объяснили решение: истец «не представил доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов Telegram и WhatsApp*».42 истца подали иск к Роскомнадзору и Минцифры, требуя признать «незаконными и необоснованными» действия по «частичному ограничению» звонков в WhatsApp* и Telegram, в конце декабря 2025 года. В сообщении пресс-службы судов истцом указан Константин Ларионов, который «действует в своих интересах и интересах группы лиц (105 соистцов)».Истцы утверждали, что основные каналы мошенничества — SMS и звонки по мобильной связи, а не мессенджеры, а ограничения нарушают конституционные права граждан.Роскомнадзор заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* — «для противодействия преступникам» — в августе 2025 года. В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.В конце декабря 2025-го пользователи в России пожаловались на сбои в работе WhatsApp*. Источник РБК на телеком-рынке утверждал, что с 22 декабря скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. Мессенджер заявил, что намерен «бороться за пользователей».*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости