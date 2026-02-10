Пользователи Telegram в России второй день жалуются на медленную загрузку изображений и видео

За сутки число жалоб на Downdetector превысило 8500 штук. Скриншот vc.ruСообщать о сбоях в работе мессенджера пользователи стали массово 9 февраля 2026 года. Жалобы продолжают поступать 10 февраля.Большинство сообщений связано с проблемами при отправке и загрузке медиафайлов. Чаще всего на сбои жалуются пользователи из Магаданской, Самарской, Новосибирской и Сахалинской областей, а также из Ямало-Ненецкого автономного округа, следует из данных Downdetector. Пользователи из других стран о проблемах не сообщают.В Роскомнадзоре информацию о проблемах в работе мессенджера пока не комментировали.В августе 2025 года ведомство заявило о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* — «для противодействия преступникам». В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.В январе 2026-го «Москва 24» со ссылкой на источник на телеком-рынке писало, что Роскомнадзор ввёл «новые ограничения» против Telegram, из-за которых часть россиян столкнулась со сбоями при отправке сообщений и медиафайлов. Однако в ведомстве после этого заявили, что «новых мер» к сервису не применяют.*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости