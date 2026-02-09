Некоторые пользователи пожаловались на сбой в работе Telegram в России

За час зафиксировано больше 450 сообщений.Проблемы в работе Telegram начались около 09:35 мск 9 февраля 2026 года, следует из данных Downdetector. К 13:00 мск о проблеме за сутки сообщили более 1700 раз.Российские пользователи жалуются на проблемы с загрузкой медиа, отправкой сообщений и сбой в работе мобильного приложения.В январе 2026 года в работе Telegram в России уже происходил сбой — СМИ связывали его с «новыми ограничениями со стороны Роскомнадзора». Позже в РКН отметили, что «новые меры по ограничению» Telegram «в настоящее время не применяются».В августе 2025 года Роскомнадзор заявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp* — «для противодействия преступникам». В Минцифры уточняли: доступ к звонкам вернут в случае выполнения мессенджерами требований российского законодательства.Из-за блокировки звонков в мессенджерах пользователи WhatsApp* и Telegram подали иск к Роскомнадзору и Минцифры. Таганский суд Москвы прекратил производство: посчитал, что заявитель «не представил доказательств, что он уполномочен на подачу иска в защиту прав владельцев информационных ресурсов».В конце декабря 2025-го пользователи в России пожаловались на сбои в работе WhatsApp*. Источник РБК на телеком-рынке утверждал, что с 22 декабря скорость работы мессенджера сократилась на 70-80%. Мессенджер заявил, что намерен «бороться за пользователей».*WhatsApp принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена.#новости #telegram