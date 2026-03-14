Сторонний клиент Telegram «Телега» временно ограничил вход пользователей

Мера поможет «избежать перегрузок и обеспечить стабильную работу».Команда объяснила, что временно ограничила вход из-за большого количества «желающих присоединиться».Пока неавторизованные пользователи видят экран, что они «в списке ожидания». Чтобы не попасть в него, мессенджер рекомендовал не выходить из аккаунта. Как только «добавят мощности», пользователю придёт уведомление с приглашением войти.Мессенджер «Телега» (Telega) весной 2025 года выпустила российская ИТ-компания «Даль» (теперь «Телега»). Приложение работает на базе открытого исходного кода Telegram и внешне его копирует. Среди отличительных функций — раздел «Стена», агрегатор публикаций каналов, на которые подписан пользователь.Артур Мартыгин