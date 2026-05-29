Telegram тестирует новые инструменты форматирования текста — заголовки, таблицы и формулы

Они работают на основе языка разметки Markdown. Поддержку дополнительных возможностей редактирования текста заметили в beta-версии Telegram для iOS.Среди тестируемых инструментов — заголовки, списки, таблицы, формулы, а также новый формат цитат, пишет Telegram Info.Они работают на основе Markdown — языка разметки, который позволяет форматировать текст с помощью добавления специальных символов.Когда функции появятся в публичной версии мессенджера, неизвестно. По данным издания, в ближайшее время их начнут тестировать в том числе на Android.В Telegram уже есть некоторые инструменты форматирования. Например, выделение текста жирным и курсивом, а также добавление гиперссылок, блоков с цитатами и кодом.#новости