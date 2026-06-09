Telegram выпустил полноценный клиент для Apple Watch

Пользователи могут читать и отправлять сообщения, делиться голосовыми и геолокацией с «умных» часов.Источник: канал ДуроваО выпуске нативного приложения рассказал в своём канале основатель мессенджера Павел Дуров.Как пишет «Хабр», с «умных» часов Apple можно читать и отвечать на сообщения в чатах и каналах, отправлять голосовые и стикеры, делиться местоположением.Для работы Telegram на Apple Watch нужно обновить приложение мессенджера на iPhone, а затем установить клиент через настройки в приложении часов, пишет Apple Insider. Затем — подтвердить вход на устройстве.Telegram добавил поддержку Apple Watch ещё в 2015 году. В 2022-м приложение удалили, уточняет «Код Дурова».#новости #telegram