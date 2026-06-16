В Индии на неделю заблокировали Telegram для борьбы с мошенничеством во время национального вступительного экзамена в медколледжи

В начале мая 2026 года его результаты отменили из-за утечки вопросов, а перед повторным проведением власти предупреждают, что злоумышленники используют Telegram для обмана абитуриентов. Фото Bloomberg Мессенджер будет заблокирован в Индии до 22 июня 2026 года, пишет Reuters. Ограничения ввели в соответствии с законом, который позволяет блокировать онлайн‑ресурсы «в интересах суверенитета и целостности страны».Министерство образования Индии сообщило, что мошенники используют Telegram для обмана участников Национального вступительного экзамена для поступления в медколледжи (NEET), но подробностей не приводит.В начале мая 2026 года его результаты отменили из-за утечки вопросов, теперь экзамен планируют провести повторно.В правительстве страны отметили, что «сожалеют» о неудобствах, причинённых блокировкой сервиса, которым пользуются «сотни тысяч» людей. Решение назвали «крайней мерой», поскольку прежние попытки добиться удаления мошеннического контента из Telegram «не дали результатов».Артур ТомилкоТелеграм30.11.2025Правительство Индии обязало WhatsApp*, Telegram и другие мессенджеры проверять активность SIM-карт, привязанных к профилям пользователей, каждые 90 дней Сейчас приложения проверяют номер только при установке, а после могут работать даже с извлечённой или деактивированной SIM-картой.#новости #индия