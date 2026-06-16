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Артур Томилко
Телеграм

В Индии на неделю заблокировали Telegram для борьбы с мошенничеством во время национального вступительного экзамена в медколледжи

В начале мая 2026 года его результаты отменили из-за утечки вопросов, а перед повторным проведением власти предупреждают, что злоумышленники используют Telegram для обмана абитуриентов.

Фото Bloomberg 
Фото Bloomberg 
  • Мессенджер будет заблокирован в Индии до 22 июня 2026 года, пишет Reuters. Ограничения ввели в соответствии с законом, который позволяет блокировать онлайн‑ресурсы «в интересах суверенитета и целостности страны».
  • Министерство образования Индии сообщило, что мошенники используют Telegram для обмана участников Национального вступительного экзамена для поступления в медколледжи (NEET), но подробностей не приводит.
  • В начале мая 2026 года его результаты отменили из-за утечки вопросов, теперь экзамен планируют провести повторно.
  • В правительстве страны отметили, что «сожалеют» о неудобствах, причинённых блокировкой сервиса, которым пользуются «сотни тысяч» людей. Решение назвали «крайней мерой», поскольку прежние попытки добиться удаления мошеннического контента из Telegram «не дали результатов».
Артур Томилко
Телеграм
Правительство Индии обязало WhatsApp*, Telegram и другие мессенджеры проверять активность SIM-карт, привязанных к профилям пользователей, каждые 90 дней

Сейчас приложения проверяют номер только при установке, а после могут работать даже с извлечённой или деактивированной SIM-картой.

Фото AFP

#новости #индия

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