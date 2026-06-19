Telegram не смог в суде отменить временную блокировку мессенджера в Индии

Доступ будет ограничен до 22 июня 2026 года из-за мошенничества на экзаменах.Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty ImagesВысокий суд Дели поддержал временную блокировку Telegram в Индии, пишет The Economic Times. Он посчитал, что решение правительства было обоснованным, а принимаемые меры — «наименее ограничительные» в данных обстоятельствах.Telegram заблокировали в стране на период с 16 по 22 июня 2026 года, чтобы ограничить распространение поддельных экзаменационных материалов и связанного с экзаменом мошенничества. Кроме блокировки власти попросили мессенджер отключить в Индии функцию редактирования сообщений до 30 июня.Речь идёт о тестах NEET для поступления на медицинские специальности. Они должны были состояться в мае, но из-за сообщений об утечке материалов экзамен проведут повторно — 21 июня.У Telegram в Индии более 150 млн пользователей, пишет Reuters. По данным агентства, накануне запрета местные власти упрекали мессенджер в том, что он проактивно не удалял аккаунты, которые якобы предлагали «слитые» экзаменационные материалы. Компания в суде заявила, что удалила свыше 900 ссылок.Мессенджер утверждал, что блокировка подрывает права на свободу слова и доступ к информации. Основатель Telegram Павел Дуров тоже публично раскритиковал решение: заявил, что это наказание для обычных пользователей, а не тех, «кто слил экзаменационные материалы».#новости #telegram