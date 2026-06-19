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Таня Боброва
Телеграм

Telegram не смог в суде отменить временную блокировку мессенджера в Индии

Доступ будет ограничен до 22 июня 2026 года из-за мошенничества на экзаменах.

Источник: <a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.pewresearch.org%2Fshort-reads%2F2022%2F12%2F16%2Fkey-facts-about-telegram%2F&postId=2986418" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images</a>
Источник: Jakub Porzycki / NurPhoto via Getty Images
  • Высокий суд Дели поддержал временную блокировку Telegram в Индии, пишет The Economic Times. Он посчитал, что решение правительства было обоснованным, а принимаемые меры — «наименее ограничительные» в данных обстоятельствах.
  • Telegram заблокировали в стране на период с 16 по 22 июня 2026 года, чтобы ограничить распространение поддельных экзаменационных материалов и связанного с экзаменом мошенничества. Кроме блокировки власти попросили мессенджер отключить в Индии функцию редактирования сообщений до 30 июня.
  • Речь идёт о тестах NEET для поступления на медицинские специальности. Они должны были состояться в мае, но из-за сообщений об утечке материалов экзамен проведут повторно — 21 июня.
  • У Telegram в Индии более 150 млн пользователей, пишет Reuters. По данным агентства, накануне запрета местные власти упрекали мессенджер в том, что он проактивно не удалял аккаунты, которые якобы предлагали «слитые» экзаменационные материалы. Компания в суде заявила, что удалила свыше 900 ссылок.
  • Мессенджер утверждал, что блокировка подрывает права на свободу слова и доступ к информации. Основатель Telegram Павел Дуров тоже публично раскритиковал решение: заявил, что это наказание для обычных пользователей, а не тех, «кто слил экзаменационные материалы».

#новости #telegram

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