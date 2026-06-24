Telegram начал тестировать на iOS расширенный редактор текста

При его использовании поле набора текста разворачивается на весь экран, а над клавиатурой появляются инструменты для форматирования.Источник: Telegram Info В бета-версии Telegram для iOS кнопку ИИ-редактора заменили на кнопку расширенного редактора текста, пишет Telegram Info.При нажатии на неё поле набора текста разворачивается на весь экран, а над клавиатурой появляются инструменты для редактирования, в том числе заголовки, списки, таблицы, математические формулы, цитаты и другие.В начале апреля 2026 года Telegram добавил ИИ-редактор сообщений, который позволяет исправлять ошибки, менять стиль текста и переводить его на другие языки. Чтобы функция активировалась, нужно ввести не меньше трёх строк текста.В июне в мессенджере появились дополнительные инструменты форматирования текста. Пока они доступны только для ботов.#новости