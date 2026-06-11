Telegram добавил расширенное форматирование текста для ботов — с таблицами, списками и формулами

Вдобавок к приложениям для «умных» часов.Telegram рассказал о первом летнем обновлении в 2026 году. Помимо приложений для Apple Watch и «умных» часов с Wear OS, мессенджер добавил расширенное форматирование текста для ботов.В сообщениях от ботов доступны таблицы, блоки цитат, списки задач, математическое форматирование и формулы, встроенные медиафайлы, карусели, коллажи и другое.Боты теперь поддерживают до 32 768 символов в одном сообщении. Источник здесь и далее: Telegram Пользователи могут назначить бота администратором группового чата и поручить ему обработку заявок на вступление.К вариантам ответа в опросах теперь можно прикреплять ссылки.Встроенный браузер получил поддержку файлов с разметкой Markdown. Мессенджер также добавил быстрый выбор браузера.Чтобы сразу открыть ссылку в любом из браузеров, вне зависимости от настроек, нужно зажать её#новости #telegram