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Таня Боброва
Телеграм

Telegram добавил расширенное форматирование текста для ботов — с таблицами, списками и формулами

Вдобавок к приложениям для «умных» часов.

  • Telegram рассказал о первом летнем обновлении в 2026 году. Помимо приложений для Apple Watch и «умных» часов с Wear OS, мессенджер добавил расширенное форматирование текста для ботов.
  • В сообщениях от ботов доступны таблицы, блоки цитат, списки задач, математическое форматирование и формулы, встроенные медиафайлы, карусели, коллажи и другое.
Боты теперь поддерживают до 32 768 символов в одном сообщении. Источник здесь и далее: Telegram
  • Пользователи могут назначить бота администратором группового чата и поручить ему обработку заявок на вступление.
  • К вариантам ответа в опросах теперь можно прикреплять ссылки.
  • Встроенный браузер получил поддержку файлов с разметкой Markdown. Мессенджер также добавил быстрый выбор браузера.
Чтобы сразу открыть ссылку в любом из браузеров, вне зависимости от настроек, нужно зажать её
Чтобы сразу открыть ссылку в любом из браузеров, вне зависимости от настроек, нужно зажать её

#новости #telegram

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