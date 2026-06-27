В бета-версии Telegram заметили «Сообщества» — они похожи на каналы в Discord

«Рынок не раз доказывал, что адаптируется быстрее любого регулятора»: бизнес и блогеры — о работе в замедленном Telegram и последствиях возможной блокировки

Одни рассказали vc.ru, что аудитория и реклама никуда не денутся. Другие — что думают развиваться в том числе в Max.