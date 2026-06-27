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Ася Карпова
Телеграм

В бета-версии Telegram заметили «Сообщества» — они похожи на каналы в Discord

В них можно добавить несколько групповых чатов.

Информация о том, что чат привязан к «Сообществу», отображается в его профиле. Источник: Beta Info
Информация о том, что чат привязан к «Сообществу», отображается в его профиле. Источник: Beta Info
  • Функция появилась в бета-версии Telegram для Android, обратило внимание Beta Info. Она позволяет создавать новые «Сообщества» с несколькими тематическими групповыми чатами или добавлять свои чаты в существующие объединения.
  • Внутри можно настроить и приватные чаты, которые видят только приглашённые модераторами пользователи — как скрытые каналы в Discord.
  • Формировать новые группы в «Сообществе» по умолчанию могут все участники. Если администратор ограничит доступ, пользователи смогут отправлять ему запросы на рассмотрение. К каждой группе можно присоединиться, автоматически во все чаты внутри сообщества пользователя не добавляют.
  • Доступно два варианта отображения: отдельные чаты в списке диалогов или единый чат с несколькими ветками внутри.
  • В строках кода также есть упоминание функции привязки каналов к «Сообществу». Пока она неактивна, пишет Beta Info.
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Источник фото: The Verge

#новости #telegram

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