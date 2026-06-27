В бета-версии Telegram заметили «Сообщества» — они похожи на каналы в Discord

В них можно добавить несколько групповых чатов.Информация о том, что чат привязан к «Сообществу», отображается в его профиле. Источник: Beta InfoФункция появилась в бета-версии Telegram для Android, обратило внимание Beta Info. Она позволяет создавать новые «Сообщества» с несколькими тематическими групповыми чатами или добавлять свои чаты в существующие объединения.Внутри можно настроить и приватные чаты, которые видят только приглашённые модераторами пользователи — как скрытые каналы в Discord.Формировать новые группы в «Сообществе» по умолчанию могут все участники. Если администратор ограничит доступ, пользователи смогут отправлять ему запросы на рассмотрение. К каждой группе можно присоединиться, автоматически во все чаты внутри сообщества пользователя не добавляют.Доступно два варианта отображения: отдельные чаты в списке диалогов или единый чат с несколькими ветками внутри.В строках кода также есть упоминание функции привязки каналов к «Сообществу». Пока она неактивна, пишет Beta Info.Евгения БелоусМнения2 апр«Рынок не раз доказывал, что адаптируется быстрее любого регулятора»: бизнес и блогеры — о работе в замедленном Telegram и последствиях возможной блокировки Одни рассказали vc.ru, что аудитория и реклама никуда не денутся. Другие — что думают развиваться в том числе в Max. #новости #telegram