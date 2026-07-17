Пользователи заметили, что Telegram стал просить купить подписку для оформления цитат — СМИ и Telegram-каналы предполагают, что это ошибка

Плашку можно обойти. Источник: «Эксплойт»«Код Дурова» и Telegram-каналы «Эксплойт» и concertzaal обратили внимание, что при оформлении цитат в Telegram у пользователей без подписки появляется сообщение о необходимости купить Premium.Обойти плашку можно — достаточно нажать «Сбросить и отправить». Тогда сообщение пропадёт, а цитата останется.Оформление цитат не входит в список платных функций мессенджера, а об изменениях в работе функции Telegram не сообщал.СМИ и Telegram-каналы предполагают, что плашка — ошибка, которую мессенджер исправит в «ближайшее время».Для пользователей Premium доступен расширенный редактор текста — с поддержкой заголовков, таблиц, списков, цитат и блоков кода, а также возможностью добавить фотографии и видеозаписи в середину сообщения.#новости