Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
eSIM для поездок
Викторина
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Путешествия
Приёмная
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Системная тема

Мы используем
рекомендации.

Евгения Евсеева
Телеграм

Пользователи заметили, что Telegram стал просить купить подписку для оформления цитат — СМИ и Telegram-каналы предполагают, что это ошибка

Плашку можно обойти.

Источник: «Эксплойт»
Источник: «Эксплойт»
  • «Код Дурова» и Telegram-каналы «Эксплойт» и concertzaal обратили внимание, что при оформлении цитат в Telegram у пользователей без подписки появляется сообщение о необходимости купить Premium.
  • Обойти плашку можно — достаточно нажать «Сбросить и отправить». Тогда сообщение пропадёт, а цитата останется.
  • Оформление цитат не входит в список платных функций мессенджера, а об изменениях в работе функции Telegram не сообщал.
  • СМИ и Telegram-каналы предполагают, что плашка — ошибка, которую мессенджер исправит в «ближайшее время».
  • Для пользователей Premium доступен расширенный редактор текста — с поддержкой заголовков, таблиц, списков, цитат и блоков кода, а также возможностью добавить фотографии и видеозаписи в середину сообщения.

#новости

9