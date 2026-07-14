Telegram добавил расширенный редактор текста и «Сообщества»

Мессенджер выпустил июльское обновление.Источник здесь и далее: Telegram Он добавил текстовый редактор с поддержкой заголовков, таблиц, списков, цитат и блоков кода, а также возможностью добавить фотографии и видеозаписи в середину сообщения.Как и в расширенном форматированим текста для ботов, представленном в июне 2026 года, можно отправлять до 32 768 символов в одном сообщении. Обновлённый редактор доступен только пользователям с подпиской Premium.Telegram также выпустил «Сообщества» — в них можно объединить несколько групп, каналов и ботов по одной теме. Участники сообщества могут видеть все чаты и присоединяться к ним.Пользователи могут настроить отображение сообщества в виде одного пункта, который разворачивается при открытии, или в виде отдельных чатов. По умолчанию любой участник может добавлять новые чаты. Отключение опции — в настройках.Чаты в сообществе могут быть видны всем участникам или скрыты от всех, кроме администраторов сообщества и участников этих чатовБоты в группах теперь могут отправлять сообщения, которые видит только адресат, — приветствия, краткие ИИ-содержания, сообщения об ошибках, запросы на подтверждение или меню с кнопками.Боты могут отправлять исчезающие сообщения сами или в ответ на команды, отмеченные в меню бота значком. Сообщения с командами видны только боту и пользователю, который их отправил.Telegram также рассказал, что в панели GIF есть поиск по более чем 350 млн GIF-анимаций на 36 языках. По словам компании, в отличие от других мессенджеров, поиск не зависит от сторонних сервисов. В конце июня 2026 года Google прекратила поддержку API сервиса Tenor для GIF-файлов, которым пользовались в том числе Discord и X.#новости #telegram