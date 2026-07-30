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Евгения Евсеева
Телеграм

Австралийский регулятор подал в иск к Telegram из-за «недостаточно быстрого» удаления запрещённых материалов — компании грозит штраф до 54,6 млн австралийских долларов

Публикации оставались доступны даже после жалоб на них.

Источник: Shutterstock
Источник: Shutterstock
  • Австралийский комиссар по вопросам интернет-безопасности (eSafety) инициировал судебное разбирательство в Федеральном суде Австралии против Telegram — за предполагаемое неисполнение обязательств по выявлению и удалению материалов, пропагандирующих терроризм.
  • Речь о видеозаписях казней, материалах террористической пропаганды, записи нападения на мечеть в Крайстчерче в 2019 году и трансляции массовой стрельбы в американском Буффало в 2022 году.
  • По версии комиссара, Telegram нарушил местное законодательство об интернете, не обеспечив эффективную систему выявления и удаления запрещённого контента. Публикации оставались доступны даже после того, как пользователи уведомляли мессенджер о нарушениях.
  • Если нарушения подтвердятся, Telegram грозит штраф в размере до 54,6 млн австралийских долларов — это примерно 3 млрд рублей по курсу ЦБ на 30 июля 2026 года.

#новости

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