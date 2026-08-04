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Артур Томилко
Телеграм

Apple сообщила, что в ночь на 4 августа 2026 года временно удаляла Telegram из App Store из-за нарушения правил магазина

Приложение вернули после исправления нарушений.

  • Ночью 4 августа 2026 года пользователи заметили, что Telegram пропал из App Store.
  • Один из них обратился в поддержку App Store, в которой ему ответили, что приложение не удалено, а «могло быть временно скрыто разработчиком».
  • К утру приложение вернулось в магазин Apple. Затем компания сообщила изданию 9to5mac, что временно удаляла Telegram из-за нарушения правил App Store. В ходе «проверки» в мессенджере обнаружили «материалы сексуального насилия над детьми». Когда разработчики удалили запрещённый контент, приложение вновь стало доступно для загрузки.
  • После восстановления доступа к мессенджеру официальный аккаунт Telegram в X опубликовал сообщение: «Слухи о моей кончине сильно преувеличены».

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