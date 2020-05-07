Пользователи могут рассказать о своих пожеланиях напрямую продавцу по телефону или через WhatsApp.

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Ритейлер «Азбука вкуса» расширил службу доставки и запустил услугу «Консьерж-сервис» — покупатели смогут связаться с продавцами из магазинов напрямую и сформировать заказ. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

Например, пользователи смогут выбрать овощи и фрукты нужной спелости и рассказать о своих предпочтениях относительно продуктов. Для этого надо связаться с представителем магазина по телефону или через WhatsApp.

Для сборки заказов продавцы используют приложение «Чек-Ер» от платформы для бесконтактной торговли Briskly — оно позволит уточнить детали заказа, а также проконсультировать по наличию продуктов и возможной замене.

После формирования заказа покупатель получит ссылку в SMS, перейдя по которой он сможет оплатить заказ картой. Доставить заказ ритейлер обещает в течение 30 минут.

«Консьерж-сервис» тестируется в двух магазинах в Москве — на улице Покрышкина, 4 и Большой Тульской, 13. До конца мая услуга появится ещё в 10 магазинах в Москве. Доставка доступна в радиусе 2 км от магазина и стоит 200 рублей. Минимальная сумма заказа — 3000 рублей, максимальный вес — 15 кг.