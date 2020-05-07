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Торговля
Лиана Липанова
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«Азбука вкуса» запустила услугу персонального сбора заказов для доставки в Москве Материал редакции

Пользователи могут рассказать о своих пожеланиях напрямую продавцу по телефону или через WhatsApp.

7 комментариев
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Ритейлер «Азбука вкуса» расширил службу доставки и запустил услугу «Консьерж-сервис» — покупатели смогут связаться с продавцами из магазинов напрямую и сформировать заказ. Об этом vc.ru рассказал представитель компании.

Например, пользователи смогут выбрать овощи и фрукты нужной спелости и рассказать о своих предпочтениях относительно продуктов. Для этого надо связаться с представителем магазина по телефону или через WhatsApp.

Для сборки заказов продавцы используют приложение «Чек-Ер» от платформы для бесконтактной торговли Briskly — оно позволит уточнить детали заказа, а также проконсультировать по наличию продуктов и возможной замене.

После формирования заказа покупатель получит ссылку в SMS, перейдя по которой он сможет оплатить заказ картой. Доставить заказ ритейлер обещает в течение 30 минут.

«Консьерж-сервис» тестируется в двух магазинах в Москве — на улице Покрышкина, 4 и Большой Тульской, 13. До конца мая услуга появится ещё в 10 магазинах в Москве. Доставка доступна в радиусе 2 км от магазина и стоит 200 рублей. Минимальная сумма заказа — 3000 рублей, максимальный вес — 15 кг.

Сервис iGooods также предоставляет услугу персонального закупщика — в случае отсутствия какого-то товара он позвонит и предложит замену.

#новость #азбукавкуса

Лиана Липанова
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7 комментариев
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Полет Нормальный

1

разве в других сервисах нельзя текститься со сборщиками?

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Andrey Kulakov

Полет
0

Ну тут принципиально другой подход. Вы не знаете актуальный ассортимент магазина и не выбираете из предложенного - у вас диалог с самого начала процесса покупки. Могу предположить что это в первую очередь рассчитано на людей, которые не очень умеют в интернет, но тогда не понятно как они смогут оплатить заказ по ссылке)

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Полет Нормальный

Andrey
0

это странно, что в онлайне нет информациии об ассортименте в мегазине. Это проблема совершенно другого порядка.

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Marat Ahiar

0

2020, консьерж сервис по телефону...

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Alexey Sharapov

Marat
2

Да, платить деньги за разговор по телефону или мессенджеру с живым человеком, а не ботом или интерфейсом приложения - это премиум, и он таким и останется. 

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Andrey Kulakov

Marat
0

Благо это не единственный способ, а в дополнение к обычной доставке, экспресс-доставке и сторонним сервисам вроде SaveTime, Яндекс.Еда и Сбермаркет) Почему бы и нет если кому-то так удобнее)

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Andre Macareno

Marat
0

Верту телефоны с таким продавала за много денег

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