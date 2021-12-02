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Торговля
Евгения Евсеева

Wildberries вышел на рынок Турции Статьи редакции

Это 18 страна присутствия ритейлера.

  • Wildberries открыл сайт tr.wildberries.ru и запустил продажи в стране, объявила компания.
  • Маркетплейс будет доставлять товары в Турции с помощью логистических партнёров. Заказы привезут на дом или в офис. Компания предлагает около 5,6 млн наименований товаров от 163 тысяч брендов.
  • Турция — 18 страна после США, Германии, Франции, Италии, Польши, Словакии, Израиля и других, где работает Wildberries. По собственным данным, за 10 месяцев 2021 года оборот ритейлера за рубежом вырос на 43%, до 24,7 млрд рублей.
  • Общая выручка Wildberries за 2020 год составила 437,2 млрд рублей. Выручку за 2021 год компания ещё не раскрывала.

#новость #wildberries

2586 просмотров
32 32 комментария
7
Как я начал продавать товары за рубежом: истории предпринимателей
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32 комментария
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Konstantin_Andreevich

Зато Турция на Wildberries давно.

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40
Andrey Kulakov

В разделе "Премиум" 😸

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12
Степан Фадеев

Ждём в приемной жалобы на турецком.

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14
Вася Пражкин

"Купиль шуба для Наташа, привезли ватник. Теперь ни денег, ни Наташа."

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12
Sergei Timofeyev
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1
Юрий Белоножкин

vc.tr

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11
Иван Иванов

Рынок вышел на рынок, символично

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10
Dennis Gooddeni

Обычная стиралка, потом скажут вот мы столько то денег ОСВОИЛИ, а не потратили☝️на выход на новые рынки, парочку лярдов, но не случилось, но попробовать стоило, это же масштабированием называется))

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0
Александр Еремин

Сбер уже выходил. Потом продал свой denis bank. Когда стратегическое преимущество грозилось тем, что стратегическое преимущество другой страны помидорами не отделается.

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4
Romula Daraa

В турции дед поехавший и банкам там хреново.

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1
Александр Еремин

Ну у каждого деда крыша по своему едет

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2
Romula Daraa

хотяб не печатает рубли как дед из Турции) Теперь только либо гиперок либо кокнут деда

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0
Александр Еремин

Ну в 2014 и без станка рубль тоже в 2 раза упал.

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1
Romula Daraa

так там нефть и прочие ресурсы упали в 3 раза, санкции и неопределенность, что создало идеальный шок

в турции же чисто дед эксперементирует со своими дурацкики монетарными теориями, которые даже на бумаге не работают

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0
Александр Еремин

Ну да в санкциях наш дед не виноват....

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–1
Romula Daraa

санкции просто добавили, основа это падение нефти

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0
Алексей Спицын

И Яндекс

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0
Олег Калинин

Ждём сумочки Луи виттон турецкого пошива в продаже

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3
Alex Polepchuk

они продавать в турции будут

а турецкий луи витон лучше чем оригинальный

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0
David Miro

Садовод маркетплейс

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3
Семен Переделкин

Yaban mersini kendi kurallarını çiğniyor! Bakalchuk, buraya gel, siktir et!

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2
БАБКА В ЗАСАДЕ

Этим самым слава! Ну ты понел.

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0
Демид Московский

Они там со своим курсом лиры вообще покупают что-нибудь?

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1
Иван Запорожец
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0
Gen Tech

Лучше бы научились товар принимать, постоянно по 10-20 позиций про*бывают

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0
Vitaly

18 стран выглядит красиво, но 24 млрда для таких больших рынков это можно сказать и нет присутствия.

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0
Сергей Ермилов

Вообще правильнее "вышел из рынка Турции" или "вернулся на рынок Турции". Возили челноки в 90-е из Турции и на этом поднялись большинство "коммерсов".

https://bigpicture.ru/nebesnye-chelnoki-ili-pochemu-v-90-h-tureckie-veshhi-dostavalis-s-riskom-dlya-zhizni/

Небесные челноки, или Почему в 90-х турецкие…
Что такое "челноки" знают все, кто застал конец 80-х и шальные 90-е. Жители огромной страны…
bigpicture.ru
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0
Виртуальный дым

Турция вышла рынок Турции

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0
БАБКА В ЗАСАДЕ

Wildberries вышел на рынок Турции

... и услышал «вай какой девушка красивый, а купи помидор у меня, самий лючший на всем этом рынке»

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0
Vladislav Nikolaevich

Доменная зона Турции: существует
Тем временем Wildberiies:

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0
Dmitry Mikushin

Wildberries, доставь мне в отель туристов из России по-приличнее, чтобы не бухали, не орали и не дрались с немцами.

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0
3216q114

Это тебе в озон, wb тревел прикрыл даже не родив.

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0
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