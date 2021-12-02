Wildberries вышел на рынок Турции Статьи редакции
Это 18 страна присутствия ритейлера.
- Wildberries открыл сайт tr.wildberries.ru и запустил продажи в стране, объявила компания.
- Маркетплейс будет доставлять товары в Турции с помощью логистических партнёров. Заказы привезут на дом или в офис. Компания предлагает около 5,6 млн наименований товаров от 163 тысяч брендов.
- Турция — 18 страна после США, Германии, Франции, Италии, Польши, Словакии, Израиля и других, где работает Wildberries. По собственным данным, за 10 месяцев 2021 года оборот ритейлера за рубежом вырос на 43%, до 24,7 млрд рублей.
- Общая выручка Wildberries за 2020 год составила 437,2 млрд рублей. Выручку за 2021 год компания ещё не раскрывала.
Вообще правильнее "вышел из рынка Турции" или "вернулся на рынок Турции". Возили челноки в 90-е из Турции и на этом поднялись большинство "коммерсов".
https://bigpicture.ru/nebesnye-chelnoki-ili-pochemu-v-90-h-tureckie-veshhi-dostavalis-s-riskom-dlya-zhizni/
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