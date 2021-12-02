Wildberries вышел на рынок Турции

Метавселенные: юридические аспекты идеи на миллион (Цукерберг уже начал)

NFT, DAO, а теперь еще и мета... метавселенные? Поговорим о том, что это такое и почему юристы (и не только) скоро будут изучать законы не существующих в реальной жизни миров.