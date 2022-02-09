Avito скрыла номера телефонов всех частных продавцов на платформе Статьи редакции
Вместо него покупатели увидят временный номер, сгенерированный сервисом.
- Сервис «Защита номера» появился на Avito в 2018 году, но был доступен только для объявлений в категориях «Авто» и «Недвижимость». Теперь она автоматически включается для всех продавцов при размещении объявлений в любых категориях, объявила компания.
- Вместо реального номера покупатели будут видеть временный номер продавца, предоставленный Avito. Он будет переодически меняться, чтобы его не могли использовать автоматические собирающие номера для продажи системы. Их могу использовать, например, для спама.
- При звонке по временному номеру покупатель всё равно попадёт к продавцу. Система запоминает связку после первого созвона, и после замены временного номера в объявлении адресует звонки нужному человеку.
- В феврале 2022 года Avito подключила идентификацию пользователей через Госуслуги для подтверждения аккаунтов.
Созрели )
Таким образом к 2025 могут и фильтры нормальные сделать. А к 2030 начать блокировать агентства недвижимости, которые размещают объявления по неверному адресу.
А к 2035 залатают все дыры в Авито.Доставке)) Хотя нет, даже так это звучит фантастично, по их меркам...
Это уже старая инфа
Даже не знаю как к этому относиться. Уверен что реализация идеи будет как обычно кривая. Время покажет.
Кстати хорошая вещь. В плане недвижки, сразу после скрытия номера, наконец-то начало меньше звонить риэлторов; очень сильно меньше. Не знаю, как это в такой ситуации помочь могло, но тон этих хамоватых господ, которым, судя по их "базару" я должен, стало меньше. Особенно прекратились истории, когда мне одна и таже, я даже не знаю, как её назвать, ну, скажем так, существо женского пола 30+, перестало звонить.
Я надеюсь, что это поможет в том числе от "служб безопасности", и их друганов "дайте карты номер, я щас задаток закину, а завтра заберу".
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